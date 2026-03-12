福建省長趙龍答中評：歡迎台胞來閩發展

福建省委副書記、省長趙龍接受中評社記者獨家訪問。（中評社 林艷攝） 中評社北京3月13日電（記者 林艷）今年是“十五五”開局之年，“十五五”規劃對台專章明確提出“支持福建高質量建設兩岸融合發展示範區”，備受兩岸社會關注。3月12日下午，全國人大會議閉幕後，中評社記者在人民大會堂東門廣場獨家訪問到了福建代表團副團長、福建省委副書記、省長趙龍。他表示，福建是台胞投資興業的沃土，也是聯繫兩岸親情的紐帶，歡迎台胞台企來福建發展，共享融合發展新機遇！



今年是福建全域建設兩岸融合發展示範區的第四年。2023年9月，《中共中央國務院關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路建設兩岸融合發展示範區的意見》正式發布，明確支持福建全域建設兩岸融合發展示範區，旨在充分發揮福建對台獨特優勢和先行示範作用。



在全國兩會上，想要在茫茫人海中成功訪問到省級主要領導，並非一件容易的事。這背後除了需要有點“新聞運”以外，更離不開記者的努力與堅守。昨天下午，為了訪問到福建省省長趙龍，中評社記者特別提前前往福建省代表團的車隊附近等候。3點40分左右，全國人大會議閉幕後，趙龍省長走向代表團車隊，中評社記者快速上前表明採訪意圖。在聽到是涉及兩岸融合發展示範區有關的議題後，趙龍省長親切地停下腳步，並耐心地回應了記者提問。



趙龍對中評社記者表示，福建和台灣地緣相近、人緣相親，中央賦予福建加強兩岸融合發展示範區建設的重要使命。因此，福建將進一步深化與台灣的經貿合作，為台胞、台企、台青、台幹在福建的發展打造更加廣闊的前景。



“歡迎來福建！”趙龍再次誠摯地向廣大台灣同胞發出邀約。他說，“福建是台胞投資興業的沃土，也是聯繫兩岸親情的紐帶，歡迎台胞台企來福建發展！”



（後方支援助理記者：曹晶）