海南省長劉小明答中評：投資海南　投資未來

全國人大代表、海南省委副書記、省長劉小明接受中評社記者訪問（中評社 林艷攝） 中評社北京3月13日電（記者 林艷）十四屆全國人民代表大會四次會議3月12日下午閉幕，全國人大代表、海南省委副書記、省長劉小明在人民大會堂東廣場接受中評社記者獨家採訪表示，歡迎廣大台胞台商抓住海南自貿港建設的重大機遇，投資海南，就是投資未來！



“十五五”規劃提到，“實施自由貿易試驗區提升戰略，高標準建設海南自由貿易港。”去年12月28日，海南自貿港全島封關正式啟動，至今已運作近三個月。全島封關不是封島，而是將海南島全島建成一個海關監管特殊區域，實施以“‘一線’放開、‘二線’管住、島內自由”為基本特徵的自由化便利化政策制度。海南封關運作是海南自貿港建設的標誌性、基礎性工作，具有里程碑意義。



昨天下午2點15分，看到劉小明省長從代表團的車上下來，中評社記者飛步上前，並向其問道“海南自貿港建設，為台胞、台商、台企帶來了哪些發展機遇？”沒想到，相關問題竟然獲得了劉小明省長的回應。



劉小明邊走邊對中評社記者表示，在台商、台企與海南有著廣闊的合作空間。我們歡迎廣大台胞台商抓住海南自貿港建設的重大機遇，多到海南走一走、看一看。可以說，投資海南，就是投資未來。



中評社記者進一步向劉小明省長問道，台商在海南的整體發展情況。劉小明表示，台商台企在海南發展態勢良好，從事漁業、農業等多個領域，整體發展前景可期。



