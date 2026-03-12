彭韜：“十五五”深化兩岸交流釋放政治定力

彭韜（中評社圖片） 中評社北京3月14日電（記者 海涵）華中師範大學台港澳與東亞研究中心副主任彭韜日前接受中評社記者採訪，就“十五五”規劃綱要中“深化兩岸交流”相關內容予以解讀。他指出，“十五五”規劃綱要將“深化兩岸交流”單列部署，釋放出政治定力信號、發展共贏信號。



“十五五”規劃綱要劃定對台工作四大重點



彭韜認為，“十五五”規劃綱要涉台相關部署，牢牢把握了兩岸關係主導權和主動權，聚焦反 “獨”促融、推進統一核心，劃定未來五年對台工作四大重點方向：



其一，堅決粉碎“台獨”分裂圖謀，築牢國家主權安全底線。堅決反對和遏制任何形式的“台獨”分裂行徑，嚴厲打擊“台獨”分裂勢力，堅決反對外來勢力干涉台灣問題，堅定捍衛國家主權和領土完整，守住台海和平穩定與國家核心利益底線，這是對台工作的首要前提和根本保障。



其二，深化兩岸融合發展，夯實和平統一經濟基礎。持續推進兩岸經濟合作制度化，完善兩岸要素高效流動機制，穩步建設兩岸共同市場；深化福建兩岸融合發展示範區建設，打造更多融合發展平台，支持台胞台企融入大陸新發展格局、參與大陸高質量發展，共享國家發展機遇，拉緊兩岸利益聯結紐帶。



其三，落實台胞同等待遇，增進兩岸同胞民生福祉。秉持“兩岸一家親”理念，持續完善惠及台胞台企的政策措施，全面落實台灣同胞在大陸學習、創業、就業、生活的同等待遇，破解台胞在大陸發展的實際障礙，用心解決台胞急難愁盼問題，不斷提升台胞獲得感、歸屬感，厚植支持統一的民意基礎。



其四，深化兩岸人文交流，促進兩岸同胞心靈契合。以中華文化為紐帶，破除兩岸交流人為壁壘，推動兩岸各界、各群體常態化交流，重點深化兩岸青年、基層民眾交流交往；共同傳承弘揚中華優秀傳統文化，強化兩岸同胞同根同源、同文同種的民族認同與國家認同，為推進祖國統一凝聚精神合力。