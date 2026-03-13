香港代表團：期待港五年規劃 不可閉門造車

港區全國人大代表團團長馬逢國在大會閉幕後攜香港代表見傳媒（中評社 盧哲攝） 中評社北京3月13日電（記者 盧哲）第十四屆全國人民代表大會第四次會議在圓滿完成各項議程後，12日下午在北京人民大會堂閉幕。大會批准政府工作報告、“十五五”規劃綱要、全國人大常委會工作報告等。港區全國人大代表團團長馬逢國在大會閉幕後攜香港代表見傳媒表示，港區全國人大代表回港後會多作講解，也會就香港首份五年規劃出謀獻策，包括提醒港府做好對接工作，不可“閉門造車”。



馬逢國介紹，今年會議期間，港區全國人大代表團共舉行12次審議工作會議，有295人次發言，即每名港區人大代表平均有7、8次發言，並合共提交244個建議，全部獲得大會秘書處接納，部份建議更已獲初步回應。



馬逢國談到，香港特區政府已公布會編製香港首份五年規劃，所有港區全國人大代表都熱切期待參與其中，希望為特區出謀獻策。他說，代表回港後會向社會宣傳和介紹國家的“十五五”規劃綱要，並積極為香港的五年規劃提供意見。



馬逢國表示，代表們返港後一定會做三件事，一是將國家“十五五”規劃向全社會輻射，宣傳好、介紹好；二是積極參與到香港的五年規劃草擬工作中，多提意見；三是提醒特區政府做好對接工作，不可“閉門造車”，一定要先看國家怎麼做，再看香港怎麼配合。他強調，既要貢獻香港所長，也貢獻國家所需，做好一個符合香港本身發展需要的五年規劃。