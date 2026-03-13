快評：美國真的不可靠　台灣“疑美論”發酵

美國真的不可靠。有太多的事實說明，特朗普領導下的美國，失去的了信用，讓全世界都不再相信。（資料相） 中評社快評／台灣“中研院”歐美所11日公布最新民調，僅約34%台灣民眾認為美國是講信用的國家，比2021年的45%明顯下滑。台灣人對美國的信任度存有強烈的黨派分歧，60%的民進黨支持者認為美國是有信用的國家，持此立場的國民黨支持者僅不到10%。



此外，對於美國的安全承諾，有過半的台灣受訪者傾向不相信，其中32.3%的受訪者表示不太相信、22.2%的受訪者表示非常不相信。



台灣媒體以“疑美論發酵”為題報導此則消息。媒體又引述台灣“中研院”政治所研究員吳文欽的觀點指出，上述民調數據被視為“疑美論”的實證依據，代表超過60%台灣民眾認為美國未必是有信用的國家。



美國真的不可靠。有太多的事實說明，特朗普領導下的美國，失去的了信用，讓全世界都不再相信。台灣“疑美論”發酵，不是台灣特有現象，但其程度及影響特別大。



多年前台灣已出現“疑美論”，主要觀點是美國實力不足以保護台灣、最終會拋棄台灣；美國對台灣的行為已從過去的不平等交換升高到掏空台灣，甚至將升高到毀滅台灣；等等。



台灣“中研院”的民調數據是“疑美論”的實證。因為疑美，台灣可能會有愈來愈多的人要求與美國保持距離、甚至要求台灣遠離美國。

