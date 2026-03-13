滙控渣打暫緩中東業務　重評擴張計劃

中評社香港3月13日電／中東地緣政治風險急劇升溫，引發國際金融業連鎖反應。外電消息指出，包括滙豐控股（00005）、渣打（02888）及花旗在內的多家全球性銀行，已開始暫緩涉及中東的業務交易、關閉部分分行及安排員工撤離，並重新評估區內擴張計劃。與此同時，美國花旗銀行更宣布關閉其在阿聯酋的分行三天。摩根大通分析指，對比其他國際銀行，滙控及渣打承受中東風險敞口較大。



大公報報導，據外電報導，本周於香港舉行的亞太區貸款市場公會（APLMA）會議上，原先年初於杜拜會議中對中東市場的樂觀情緒已不復見，取而代之的是業界對衝突風險的私下熱議。報導引述知情人士透露，作為亞洲貸款市場重要安排行的滙豐與渣打，已通知部分中東客戶，涉及亞洲資產負債表的若干交易將需暫緩推進。



花旗關閉阿聯酋分行



消息指出，來自日本、大中華區及新加坡的多家銀行亦正審視其在中東的現有項目及風險敞口。鑒於局勢不穩，部分金融機構正考慮將戰略重心轉移至韓國、澳洲等目前風險相對穩定的市場。據悉，一家新加坡大型銀行已決定擱置原定於2026年的中東擴張計劃，其香港團隊在2月訪問杜拜後，現已被指示暫停所有相關討論。



事實上，隨著伊朗揚言攻擊波斯灣地區與美以有關的金融機構，各大銀行紛紛啟動緊急應變預案。花旗銀行宣布，基於安全預防措施，即日起關閉其在阿聯酋的所有分行及金融中心，直至3月14日，預計於3月16日恢復正常營業。此前，花旗已要求員工撤離杜拜國際金融中心（DIFC）的辦公室，改為居家辦公。



外電又指出，高盛、渣打及滙控亦開始撤離杜拜辦事處，並通知員工改為在家辦公。消息透露，滙控已通知客戶卡塔爾所有分行皆關閉，直到另行通知，以確保員工及客戶安全。



中東原本是近年全球財富管理業務的增長引擎，市場正密切關注對銀行業的潛在衝擊。摩根大通分析師發表報告指出，在眾多歐洲銀行中，總部位於英國的滙控及渣打擁有最大的中東地區風險敞口。數據顯示，中東地區對該兩家銀行的稅前利潤貢獻分別達到4%及12%，意味著一旦局勢惡化，導致業務停擺或資產質素下降，兩者受到的衝擊將遠超同業。



翻查兩者2025年業績報告，滙控旗下中東滙豐銀行佔除稅前基本溢利比重為3.6%，而渣打阿聯酋市場則佔7.1%。



財富轉移 摩通：香港是贏家



摩通表示，其他歐洲銀行在中東的風險敞口則有限。整體上，向可能受能源成本上漲影響最大的企業提供的貸款，約佔歐洲銀行業貸款總額的13%。這些能源掛鈎行業包括農業、林業和漁業、製造業、建築業，以及運輸和倉儲業。私人銀行業務方面，摩通認為，財富的流動將增強，按區域看，香港在長期內是個相對贏家，未來5至10年香港作為全球金融增長中心最令他們興奮。