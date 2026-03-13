國泰上調燃油附加費　價格翻倍

國泰調整客運燃油附加費 中評社香港3月13日電／受中東局勢影響，航空燃油價格自3月以來已上漲接近一倍。多家本地航空公司先後公布上調客運燃油附加費，國泰航空和香港快運昨日宣布，將於3月18日起調整客運燃油附加費，其中國泰短途、中途和長途航班的燃油附加費分別上調至290元、541元和1164元，較現行收費增加逾一倍。



快運往內地線附加費不變



大公報報導，國泰航空表示，會定期檢視燃油附加費水平，並密切留意航空燃油價格走勢。



香港快運方面，香港和其他地區之間的航段（中國內地除外）收費從140元增加逾倍至290元，香港和內地之間的航段維持165元不變。大灣區航空回覆查詢時指，會按既定機制檢視燃油附加費的水平，如有任何調整，會於官網更新相關資料。



香港航空本周二公布，自昨日起上調燃油附加費，其中香港飛往日本的航班由162元升至212元；由日本飛返香港的費用不變，維持在7000日圓（即約345港元）。



受到航空公司上調燃油附加費影響，機票價格隨即搶高。有讀者表示，一家三口計劃6月前往大阪旅遊，早前趁國泰推八五折優惠，以約8500元購入兩大一小機票，昨日國泰宣布上調燃油附加費後，她發現價格飆升至1.45萬元，增幅逾七成。

