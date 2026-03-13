郭一鳴：從無人駕駛到“養龍蝦”

無人駕駛快遞車在江蘇省揚州市街頭運送快遞包裹。\新華社 中評社香港3月13日電／資深評論員郭一鳴今天發表在大公報維港看雲的文章說，某日經過尖沙咀，車水馬龍，行人如鯽，很難想像有朝一日無人駕駛的巴士、的士、私家車在人群密集的大街小巷穿行的情景。近日有媒體報導，剛在去年合法進軍香港出租車市場、旗下擁有九百五十萬名司機的網約車平台Uber，其行政總裁霍斯勞沙希（Dara Khosrowshahi）聲稱，旗下司機的工作將被AI代替。他透露，Uber的核心系統，包括定價、路線規劃及匹配訂單，都是由AI模型驅動，準確率高達百分之九十六。在統計上，自動駕駛比人類駕駛更安全。他承認，大批司機失業五年後將成為大的社會問題，但變革的過程勢不可擋。



文章說，就在上個月，馬斯克發布特斯拉旗下最新款的無人駕駛智能汽車，具備識別交通警察手勢、智慧泊車與無人召喚功能，沒有司機駕駛座位，造型也不同於傳統私家車。馬斯克計劃於今年量產專為“無人出租車”設計的無方向盤的Cybercab（Robotaxi）。



國產車也不遑多讓。吉利汽車的老闆李書福親自粉墨登場預告，他們收購的某歐洲汽車品牌十多年前已經在研發自動駕駛汽車，因為要確保安全性絕對可靠才遲遲沒有推出，但不久將正式亮相，屆時司機在開車時甚至可以睡覺。



以前我對這類信息半信半疑，認為即使真的會發生，也是很遙遠的事情，但現在不能不信。春節期間，一名晚輩驅車從深圳到汕頭，他告訴我，全程三百多公里九成以上是自動駕駛，為了遵守交通規則，他把一隻手放在方向盤上，然後看手機或做別的事情。晚輩這部造型很酷的國產電能車，售價大約二十八萬元人民幣。年輕人輕描淡寫，似乎覺得無人駕駛時代的到來是順理成章的事情。他們這一代早已習慣在生活和工作中有AI做伴。



一八八五年德國工程師卡爾·賓士 （Karl Benz）研製出世界上第一輛以汽油內燃機驅動的三輪汽車，並於一八八六年一月二十九日獲得專利，這部“賓士一號” （Benz Patent－Motorwagen） 被視為現代汽車的誕生，汽車的誕生以及商業化是第二次工業革命的重要成果，司機這個職業也應運而生。但隨著AI時代自動駕駛的到來，這個有一百多年歷史、曾經備受尊敬的職業或將結束歷史使命。



AI的發展正在改寫規則，將很多不可能變成可能。幾年前一位年長的朋友鼓勵筆者去考車牌，“五六十歲考車牌一點都不遲，有車牌才能享受駕駛的樂趣”。我慶幸自己沒有行動。不久的將來，像我這樣沒有車牌不懂駕駛的人也有機會享受“自駕”的樂趣。對我個人而言，更加重要的是召喚無人駕駛的士，再不必看司機的臉色，或坐上年長的士司機的車提心吊膽。對整個社會而言，自動駕駛時代的到來可以大幅提升工作效率，節省人力資源成本和社會管理成本。



但是，凡事有利必有弊。正如Uber總裁所言，隨著AI發展，不久的將來大批職業司機失業將造成社會問題。據統計，截至去年十月，本港有大約二十一萬人持有有效的士駕駛執照，當中約四點六萬人為活躍的士司機。此外，網約車平台如Uber在本港有十四萬至二十一點六萬名註冊司機，加上小巴、巴士及貨車司機，職業司機整體人數龐大。一旦無人駕駛汽車普及化，他們的生計如何維持？



AI發展一日千里，辦公室白領也瑟瑟發抖，最新的火爆話題是“養龍蝦”，據說可以取代行政秘書的工作。AI影響人類究竟有多大？最嚴厲的警告來自著名歷史學家哈拉瑞（Yuval Noah Harari），他指出AI已不再只是受人操控的工具，而是能自主做出關鍵決策的“行動者”，正逐步滲透法律、宗教與語言等人類文明核心領域。他直言，人類真正能主導未來的時間，恐怕只剩下不到十年。



文章說，期待特區政府在即將公布的首份五年規劃中，擘劃創科發展、擁抱AI、創造美好未來的藍圖之餘，亦要未雨綢繆為那些受AI影響的從業人員提供再就業培訓等。至於哈拉瑞警告AI的影響已經失控，甚至威脅人類的種種危機，就需要全世界全人類來共同應對。如何令AI向善，不是一個技術問題，也不是法律問題，也許是一個涉及終極關懷的宗教問題。