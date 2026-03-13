以軍襲擊貝魯特和黎南部　已致黎687人死

圖片來源：新華社 中評社香港3月13日電／以色列軍方12日稱，對位於黎巴嫩首都貝魯特和黎南部的真主黨相關目標發動新一輪襲擊。黎巴嫩公共衛生部當天表示，3月初以來，黎方已有687人死於以色列的襲擊。



據新華社報導，以軍此前發布警告，要求貝魯特部分地區居民在空襲前撤離。據悉，相關地區設有金融機構“慈善貸款聯盟”的分支機構。以軍指稱該機構與黎巴嫩真主黨有關聯。



以軍總參謀長扎米爾當天說，與真主黨“並肩作戰”的伊朗民兵組織指揮官及其副手等人在以軍前一日對黎巴嫩的襲擊中被打死。他還稱，針對黎巴嫩真主黨的行動“不會很快結束”，以軍將繼續增派軍事力量。



黎巴嫩公共衛生部當天表示，自3月2日以來，以色列對黎巴嫩發動的襲擊已造成687人死亡、1774人受傷。



同日，黎巴嫩總理納瓦夫·薩拉姆表示，政府正努力推動停止衝突，並確保流離失所人員能夠安全返回家園。



美國和以色列2月28日對伊朗發起大規模軍事行動，伊朗對以色列以及美國在中東地區的軍事基地等目標發起還擊。作為伊朗的主要地區盟友，黎巴嫩真主黨2日晚開始向以色列北部發射火箭彈，以色列則對黎南部、東部和首都貝魯特等地發起猛烈空襲，並在黎南部展開地面行動。



