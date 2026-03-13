富權：花蓮縣“反傅”勢力會否整合？

中評社香港3月13日電／澳門新華澳報12日發表富權文章：花蓮縣“反傅”勢力會否整合？以下為文章內容。



花蓮縣長選舉將成“泛藍”之爭，繼中國國民黨正式提名黨籍吉安鄉長游淑貞參選縣長，及遭國民黨撤銷黨籍的無黨籍縣議員魏嘉賢表態參戰後，也是被國民黨開除黨籍的縣議會議長張峻昨日下午宣布投入選戰。在民進黨可能棄選的情況下，年底花蓮縣長選戰將是“泛藍”陣營的混戰，而“反傅”陣營及原住民選票流向將成為關鍵左右選情。如果“反傅”的張峻和魏嘉賢整合成功，傅氏家族可能會丟失已經獨霸二十多年的花蓮縣府行政資源。



現任國民黨“立法院”黨團總召的傅崐萁，與其現任花蓮縣長的妻子徐榛蔚，以通過輪流參選縣長與“立委”的方式，將花蓮縣經營成鐵板一塊的“傅家後花園”。傅家憑著掌握縣府行政資源長達二十三年的積累，透過農會、部落頭目及宗教團體建立了嚴密的服務網路，尤其在原住民票倉擁有壓倒性優勢，樹立了“傅氏王朝”的品牌效應，依然掌握著花蓮的基本盤。然而，今年的選情已非昔日“穩贏”格局，而是演變為泛藍分裂、反傅勢力集結的“混戰”。



傅家今年面臨夫婦二人不能再上演“二人轉”的宭境。徐榛蔚因為已經兩任而不能再次參選爭取連任，傅崐萁則一方面認為國民黨黨團總召比花蓮縣長更重要，另一方面如果自己“回鍋”參選花蓮縣長，等於是給“反傅”勢力提供“子彈”，因而放棄參選花蓮縣長，而是力推指定的接班人——吉安鄉長游淑貞參選，試圖延續傅家執政。



游淑貞雖是傅昆萁人馬，但其本身地方實力也相當雄厚。吉安鄉是花蓮縣人口第二大行政區，也是藍營長期穩定的票倉，游淑貞在此深耕多年，擁有堅實的基層基礎。若再加上傅系既有的地方組織與樁腳系統，藍營的基本盤仍相當穩固。游淑貞強調國民黨“女力崛起”，並承諾加速“蘇花安”建設及推動青年創生政策，試圖以行政資歷和性別優勢爭取中間選民，其策略核心在於穩固藍營傳統票倉。國民黨主席鄭麗文呼籲全黨團結一致，利用傅系既有的地方組織與樁腳系統，構築防線。



而反傅勢力主要集中在前花蓮市長、無黨籍縣議員魏嘉賢，以及現任花蓮縣議長張峻兩人身上。張峻出身國民黨黨務體系，曾任花蓮縣黨部主委，但在與傅昆萁因礦石稅議題決裂後逐漸走向對立。二零二二年被國民黨排除提名後，他以無黨籍身份參選縣議員仍成功連任並當選議長，顯示在中區與少數民族地區具有穩定支援基礎。張峻近年多次公開批評傅昆萁，和傅正面對撞，也讓他成為花蓮反傅勢力的重要象徵人物。在民進黨發動的“大罷免”運動中，張峻帶著罷團站在“罷傅”的第一線。傅昆萁在災區舉辦“馬太鞍重建座談會”時，他又以“不讓抗議災民發聲”為由，怒踹傅昆萁桌子，被傅崐萁提告傷害罪。



魏嘉賢出身花蓮政治家族，其家族長期經營殯葬事業並投入公益，積累了深厚的地方人脈。他曾在二零一六年代表國民黨當選花蓮市長，後因違紀參選縣議員被開除黨籍，但仍在二零二二年以無黨籍身份高票當選縣議員。魏嘉賢從縣議員、市長到再度參選議員，歷次選舉得票穩定成長，即使脫離國民黨以無黨籍參選縣議員仍能高票當選，顯示其票源並非完全依附政黨。不過，在“大罷免”的“罷傅”中，魏嘉賢選擇中立未表態。



張峻與魏嘉賢參選的核心訴求是“終結傅氏王朝”。他們攻擊游淑貞，實則是劍指傅昆萁。游淑貞若無法擺脫“傅家丫鬟”的刻板印象，將難以吸納對傅系不滿的淺藍選民。而且即使是在國民黨內，也因為傅昆萁力推游淑貞，引發了何啟聖、葉耀輝等人的強烈反彈，甚至導致張亞中等人介入聲援反對者，指責初選不公，何啟聖更是擔任張峻參選團隊的政策總顧問。



因而游淑貞的選情將會成為檢驗傅昆萁在國民黨內掌控力以及能否平息內鬥的試金石。若游淑貞勝選，將證明傅昆萁的“垂簾聽政”模式依然有效，花蓮縣政治版圖將繼續由傅系主導游淑貞將成為新的“話事人”，傅昆萁則可繼續專注於“中央”層級的事務。若游淑貞敗選，不僅意味著傅家失去縣長大位，更可能引發花蓮地方派系的重新洗牌，傅昆萁的個人威望將受重創，甚至影響其在國民黨內的地位。

