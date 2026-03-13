新華澳報：金門縣三腳督還是一個人的武林？

中評社香港3月13日電／澳門新華澳報13日發表富權文章：金門縣：“三腳督”還是“一個人的武林”？以下為文章內容。



在二零二六年的縣市長選舉中，民進黨因為勢弱而決定棄選，而泛藍陣營則是有多人分裂參選的，除了是花蓮縣之外，可能還有金門縣。雖然中國國民黨中央已正式提名現任“立委”陳玉珍參選，並強調她是“唯一完成登記”的人選，試圖營造“一個人的武林”局面；但國民黨籍的前縣長楊鎮浯卻聲稱“參選到底”，而現任無黨籍縣長陳福海也積極扶植副縣長李文良接班，因此金門縣長選舉有可能會出現泛藍陣營內部的“三腳督”態勢。



由於金門縣的歷史及現實政治背景，金門縣長期由泛藍執政，民進黨在此被視為“政治荒漠”，就連此前唯一的民進黨籍縣議員陳滄江也因不滿黨中央政策而退黨，目前民進黨在金門縣幾無像樣的戰力。因而此次選舉民進黨面臨“無人可派”的窘境，黨主席賴清德甚至在中執會上三次公開詢問“真的沒人要選金門縣長嗎？”卻無人回應一片沉默。民進黨秘書長徐國勇也坦言，在金門和馬祖找人參選非常困難。綠營的缺席就使得選戰焦點完全集中在泛藍陣營的內部整合與分裂程度上。



曾經是國民黨籍金門縣長、“立委”，後來先後加入親民黨、民眾黨，現在是無黨籍的現任縣長陳福海，因為在擔任縣議員時曾收賄而遭判刑十個月，按照二零二三年五月“立法院”三讀通過的《公職人員選舉罷免法》修正案的“排黑條款”規定，無法再次參選爭取連任。為此，陳福海積極扶植副縣長李文良接班，李文良也透過代表縣長出席行程累積曝光度，地方盛傳其參選意願強烈。



國民黨籍的前任金門縣長，現任台北農產運銷公司董事長、海峽兩岸青年民意企業家協會理事長的楊鎮浯，因質疑黨內協調機制不公及程式倉促，堅持“參選到底”。雖未完成黨內登記，但極可能以無黨籍或其他身份投入選戰。



國民黨主席鄭麗文雖然對其他一些縣市的提名有點“優柔寡斷”，但對金門縣長的提名卻是展現了罕見的決心及決斷，親自徵召並力挺陳玉珍，甚至不惜與前縣長楊鎮浯等人發生摩擦，極力營造“一個人的武林”的局面。這種“中央保送”的態勢，讓地方派系看清大勢，減少投機心態，加速了整合進程。鄭麗文還根據陳玉珍的個人特質，將其形象重塑為“女戰神”，打破金門傳統男性派系鬥爭的刻板印象。但國民黨又將其定位為“溫和、務實、能幹”的代表，這也有助於吸納對傳統派系政治反感的年輕選民與婦女選票。



鄭麗文堅定支持陳玉珍，一方面，是基於陳玉珍是目前金門縣實力最強者，符合選戰策略原則。實際上陳玉珍在金門當地的民意基礎極為深厚，民調資料呈現出罕見的“通吃”局面。根據“TVBS”民調顯示，金門各鄉鎮民眾對陳玉珍的滿意度均超過七成，而且在中立民眾中，她的滿意度更是高達百分之八十七，顯示出其超越藍綠色彩的在地服務能力。而在國民黨的內部潛在人選中，她也以百分之四十一的支持度位居第一，遠超其他競爭者。



另一方面，陳玉珍的兩岸觀與鄭麗文完全相同，也契合金門縣當地民眾的主流認知。她認同“九二共識”，反對“台獨”，強調金門是兩岸和平的示範節點，主張“與大陸多多往來”應成為政策中心。她承諾要突破金門當前經濟發展停滯的現況，利用地緣優勢創造繁榮。因而她提出的政策中心非常具體且務實，包括推動“廈金大橋”建設、爭取金酒銷往大陸、擴大兩岸宗教文化交流等。這些議題直接關係到金門的觀光、貿易與就業，讓地方派系意識到，支持陳玉珍就是支持金門的錢袋子。面對台海局勢緊張，陳玉珍主張“和陸興台”，強調和平才是金門最大的資產。這種論述成功將“統獨爭議”轉化為“和平與戰爭的選擇”，使得原本可能對國民黨有疑慮的地方勢力，為了避險而傾向支持她。陳玉珍多次公開強調“我是福建金門人，不是台灣人”，並出示身分證證明出生地為福建省。這種直白的身份表態，在金門這個對大陸依賴度極高的離島，不僅不是劣勢，反而成為“愛鄉愛土”的證明，讓綠營的“抗中保台”論述完全失效。

