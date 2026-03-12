閆興談十五五：福建要做好“通惠情”三文章

福建行政學院閩台研究院副院長、教授閆興（中評社 束沐攝） 中評社香港3月15日電（記者 束沐）福建行政學院閩台研究院副院長、教授閆興在“十五五規劃對兩岸關係的影響”思想者論壇上表示，“十五五”時期福建要大膽開拓創新、強化擔當作為，把做好“通惠情”三篇文章，貫徹落實到深化兩岸融合發展的各方面全過程。



閆興表示，“十五五”規劃就“深化兩岸交流合作”“高質量推進兩岸融合發展示範區建設”“增進兩岸同胞福祉”等作出部署，體現了對台工作在強國建設、民族復興進程中的戰略定位，為做好新時代對台工作開辟廣闊空間、提供強勁動力，具有重要指導意義。



“十五五”時期深化兩岸融合發展的重大意義



閆興認為，從經濟層面看，深化兩岸融合發展，是讓台灣同胞共享中國式現代化發展機遇和成果的重要舉措。“十五五”規劃建議提出“建設現代化產業體系”，這與台灣在電子信息、精密製造、生物醫藥、現代服務業等領域的產業優勢高度契合，為兩岸產業融合開辟了極為廣闊的空間。這種產業協同不再局限於簡單的分工協作，而是基於產業鏈和價值鏈的深度融合與創新共振。



從政治層面看，她表示，深化兩岸融合發展，是包括台灣同胞在內的全體中華兒女實現祖國完全統一的必然選擇。在“十五五”規劃宏大藍圖中，“高質量推進兩岸融合發展示範區建設”被明確列為重點任務，這一戰略部署通過制度化設計實現了從“政策激勵”到“制度保障”的根本性跨越。



從社會層面看， 她指出，深化兩岸融合發展，是守護中華民族共同家園、共創中華民族綿長福祉的根本要求。“十五五”時期在社區治理和基層協商方面，台胞參與的渠道將更加暢通。大陸將鼓勵台胞參與社區建設和管理，發揮他們的專業優勢和特長，為社區發展貢獻力量。同建立台胞參與基層協商的機制，讓台胞能夠表達自己的訴求和意見，增強他們的歸屬感和參與感。



從文化層面看，她認為，深化兩岸融合發展，有助於凝聚心靈契合的精神紐帶。“十五五”規劃建議明確提出，“傳承弘揚中華優秀傳統文化”和“提升中華文明傳播力影響力”，這為深化兩岸文化交流提供了歷史性的機遇。讓兩岸青少年在共同的文化體驗中增進瞭解和友誼，培養對中華文化的熱愛和認同感，從而在年輕一代中種下兩岸和平統一的種子。

