陳麗麗：十五五對台從政策激勵到制度型融合

閩南師範大學兩岸一家親研究院執行院長陳麗麗（中評社 束沐攝） 中評社香港3月21日電（記者 束沐）閩南師範大學兩岸一家親研究院執行院長陳麗麗日常在“十五五規劃對兩岸關係的影響”論壇上表示，“十五五”規劃將兩岸融合發展納入國家區域協調發展戰略與社會治理體系，推動融合發展從交流合作向深度嵌入、從政策優惠向制度保障、從局部試點向全域推廣轉型，構建起制度型融合的完整框架。



陳麗麗認為，“十五五”規劃通過經濟、科技、國防、文化等全方位實力提升，將持續擴大中國大陸打擊“台獨”分裂勢力、促進統一的壓倒性優勢。經濟磁吸效應強化，構建不可分割的兩岸產業共同體。科學技術創新躍升，持續強化對台戰略威懾能力。國防和軍隊現代化提速，展現捍衛國家主權與台海穩定實力。



融合發展提質：從政策激勵到制度型融合



陳麗麗表示，支持福建高質量建設兩岸融合發展示範區，做強制度創新與治理試驗的核心平台。“十五五”時期，支持福建高質量建設兩岸融合發展示範區將進入全面深化、系統發力階段。示範區聚焦規則銜接、機制對接、標準共通、要素跨境便利化等，通過地方立法、政策創新與機制設計，破解兩岸交流合作的制度性壁壘，形成可復制、可推廣的融合發展模式。



她認為，“十五五”期間，將“落實台灣同胞享受同等待遇政策”納入國家公共服務體系與社會治理框架，進一步落實台胞與大陸同胞同等權利、同等機會、同等規則，消除台胞在大陸發展的制度性障礙，推動兩岸社會融合從 “物理聚集” 轉向 “化學融合”，厚植心靈契合的社會基礎。



她指出，“十五五”時期，推動兩岸貿易投資自由化便利化，完善兩岸經濟合作機制，深化兩岸產業鏈供應鏈協同。通過區域價值鏈整合、產業園區共建、數字經濟合作、綠色低碳轉型協同，打造兩岸一體化的市場體系、產業體系與流通體系，形成利益深度捆綁、風險共擔、發展共享的共同體格局。

