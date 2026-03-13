供應受阻持續　油價大漲美股重挫

中評社北京3月13日電／由於霍爾木茲海峽航運受阻持續，紐約原油期貨價格12日大幅上漲超9%，創2022年8月底以來新高，刺激美國紐約股市重挫。



新華社報導，截至當天收盤，紐約商品交易所4月交貨的輕質原油期貨價格上漲8.48美元，收于每桶95.73美元，漲幅為9.72%；5月交貨的倫敦布倫特原油期貨價格上漲8.48美元，收于每桶100.46美元，漲幅為9.22%。



由於國際油價大幅上漲打壓市場人氣，紐約股市三大股指12日均出現超過1.5%的跌幅。截至當天收盤，道琼斯工業平均指數比前一交易日下跌739.42點，收于46677.85點，跌幅為1.56%；標準普爾500種股票指數下跌103.18點，收于6672.62點，跌幅為1.52%；納斯達克綜合指數下跌404.15點，收于22311.98點，跌幅為1.78%。



伊朗新任最高領袖穆傑塔巴·哈梅內伊12日發表上任後首份聲明說，伊朗不會放棄復仇，將繼續使用封鎖霍爾木茲海峽這一手段。美國能源部長克里斯·賴特同一天接受美國媒體採訪時稱，美國目前“尚未準備好”護送油輪通過霍爾木茲海峽。伊拉克媒體報導說，兩艘油輪12日在伊拉克海域遭襲，造成1人死亡。伊拉克港口總公司宣佈，伊拉克全國所有石油碼頭暫停運營。國際能源署12日在最新月度石油市場報告中表示，受中東局勢持續緊張影響，全球石油市場正面臨史上最嚴重的供應受阻。



上述利空消息讓投資者難以看到霍爾木茲海峽海運短期內恢復的前景，一度出現的樂觀預期遭顯著打壓。



德意志銀行宏觀研究和主題策略全球負責人吉姆·里德表示，在衝突沒有明顯降級的情況下，油價保持在高位，可能意味著出現更大範圍滯漲衝擊的風險升高。



高盛集團11日發佈的報告說，倫敦布倫特原油期貨價格在3月和4月的均價預計為每桶98美元，比2025年均價高出40%。鋻於中東地區衝突對通脹、金融條件、招聘和投資等方面的負面影響，高盛集團在報告中將2026年美國經濟增速預期從此前的2.8%下調至2.6%。