方舟談十五五：香港需深刻認識國家大局

一國兩制研究中心研究總監方舟(中評社 束沐攝） 中評社香港3月15日電（記者 束沐）一國兩制研究中心研究總監方舟在首屆“香港中國學術·中評圓桌”論壇上表示，“十五五”香港要深刻認識國家大局，才能找好自己的定位，同時國家也需要做好頂層設計，支持香港發揮更大作用。



百年未有大變局與新舊動能轉換



方舟表示，觀察國家對香港的定位，首先要對當前的形勢格局有準確的判斷。“十五五”規劃在開篇對整個格局的判斷就是“百年未有之大變局”。這裡有兩個關鍵點：第一，國際力量對比的根本性變化。第二，第五次技術革命。他認為，以人工智能為核心的第五次革命，基本上是美國和中國兩個國家在領跑，未來中美競爭，科技產業是競爭的核心。這一點對香港來說同樣如此。



在國內格局方面，方舟認為，轉變經濟增長方式、實現高質量發展，核心是新舊動能轉換的問題。房地產及其相關行業對GDP貢獻至少還有兩成左右。而戰略性新興產業和未來產業，也就是新動能，大概在2025年對中國經濟貢獻率約16%－17%左右。從國家角度看，目前轉型的優先級是高於增長速度的，但轉型過程中也應該保持一定的增速。



大格局中香港定位與過去40年不同



方舟認為，放在整個大棋局下來考慮，香港從“融入國家發展大局”變為“融入和服務國家發展大局”。過去40年中國與西方關係相對緩和，香港做好中間人，但今天的國際格局下，香港要思考的是：如何利用作為中國最國際化城市的優勢，去服務國家的戰略大局。這個模式與過去40年會有很大不同。



他表示，國家也需要做頂層設計，要讓香港發揮更大作用。很多事情不是香港一方能做的。這次“十五五”規劃有一個新表述：首次提出金融與科技作為香港未來發展的“雙引擎”。“八大中心”分為三個層次，金融中心是香港現有最強的功能、創科中心是配合國家整體戰略。這兩個是國家最看重、最核心的定位。

