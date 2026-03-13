OpenClaw走紅凸顯AI智能體潛力風險

中評社北京3月13日電／2026年開年以來，一款名為OpenClaw的開源人工智能體（AI智能體）在全球科技圈迅速走紅。這類能夠在現實世界執行任務、代表用戶採取行動的AI工具開始進入公眾視野，引發廣泛關注。



新華社報導，一些觀察人士認為，能夠自主執行任務的AI智能體展現出強勁技術潛力，或將推動AI從“對話助手”邁向“行動助手”，開啟個人數字助理新時代。與此同時，美國媒體和網絡安全專家也頻頻發出警告，指出其在安全性、可靠性等方面仍存在風險，其對用戶設備的高權限訪問也引發數據安全和隱私保護方面的擔憂。



技術潛力備受關注



OpenClaw由奧地利軟件工程師彼得·施泰因貝格爾開發，是一款開源AI智能體軟件。與傳統聊天機器人不同，該智能體可通過整合調用通信軟件和大語言模型，在用戶本地電腦自主執行文件管理、郵件收發、數據處理等複雜任務。此外，用戶還可以通過安裝技能包代碼來訓練和擴展其能力。



公開數據顯示，OpenClaw在開源平台GitHub上線僅兩個多月便獲得超過30萬顆“星標”。這一指標通常被視為開源項目受歡迎程度的重要參考，顯示出開發者社區對其高度關注。



與此同時，由OpenClaw還衍生出一些富有創意的項目，例如允許上百萬AI智能體自主社交的網絡平台Moltbook。



美國科技媒體普遍認為，這種“能夠行動的AI智能體”代表了AI發展的新方向，可能改變人與計算機的交互方式。通過連接電子郵件、日程安排和各類軟件系統，AI可以自動完成一系列複雜任務，從而提升個人和企業的工作效率。



業內人士指出，如果相關技術逐步成熟，這類AI智能體未來有望在辦公自動化、數字助理以及企業流程管理等領域獲得廣泛應用。

