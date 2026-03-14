耿羽談十五五：台青追夢築夢圓夢條件更好

福建社會科學院現代台灣研究所副所長耿羽（中評社 束沐攝） 中評社香港3月16日電（記者 束沐）福建社會科學院現代台灣研究所副所長耿羽日前在參加“十五五規劃對兩岸關係的影響”思想者論壇上表示，“十五五”時期將加強青年、基層等方面交流，持續為台灣青年來大陸追夢築夢圓夢創造更好條件。



耿羽表示，“十五五”規劃提出，加強青年、基層等方面交流，持續為台灣青年來大陸追夢築夢圓夢創造更好條件。通過關注和瞭解“十五五”規劃，台灣青年可以更好地知曉國家經濟社會發展情況，感受大陸全過程人民民主和中國式現代化發展成就，並從中把握自身發展機遇。



“十五五”規劃讓台灣青年充分瞭解未來發展方向



耿羽認為，要充分瞭解祖國必然統一勢不可擋。兩岸同屬一個中國，祖國統一大勢不可阻擋，這是中華民族走向偉大復興的時、勢、義所決定的。兩岸青年都應堅決反對“台獨”分裂和外部勢力干涉，堅定守護中華民族共同家園。要充分瞭解大陸的制度優勢。“十五五”規劃體現了戰略引領、長期穩定的制度優勢、體現了全過程人民民主的制度優勢、體現了集中力量辦大事的制度優勢。要充分瞭解大陸是追夢築夢的可靠選擇。“十五五”規劃在新質生產力方面清晰布局，大陸超大規模市場、完整產業鏈、持續優化的營商環境，為台青創業就業提供穩定賽道與成長空間。



兩岸融合發展示範區為台灣青年提供廣闊舞台



耿羽指出，“十五五”規劃指出，支持福建高質量建設兩岸融合發展示範區。這將推動更多台青積極參與兩岸交流合作、融合發展，共同推動兩岸關係和平發展。為台青提供更充沛的經濟機遇。優化提升台青實習就業創業基地，加強閩台科技創新合作。為台青提供更完善的社會保障。完善增進台胞福祉和享受同等待遇的政策制度，為台青在福建學習、工作、生活創造更好條件。為台青提供更豐富的文化交流。發揮閩台宗親、鄉親、姻親、民間信仰等紐帶作用，共同傳承弘揚中華文化，鑄牢中華民族共同體意識。

