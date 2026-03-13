中國代表：美國是伊核危機的始作俑者

中評社北京3月13日電／中國常駐聯合國代表傅聰12日在安理會伊朗制裁委員會通報會上發言時表示，美國作為伊核危機的始作俑者，其所作所為違反國際法以及聯合國憲章宗旨原則，中方予以強烈譴責。



新華社報導，傅聰說，作為安理會成員，中方願就當前伊核形勢及其未來出路強調以下幾點。



第一，武力不是解決國際爭端的正確方式，伊朗國家主權、安全和領土完整應該得到尊重。美國和以色列應立即停止軍事行動，不得攻擊接受國際原子能機構保障監督的伊朗核設施，避免緊張事態進一步升級，防止戰事蔓延至整個中東地區。



第二，伊核問題最終還是要回到政治外交解決軌道。是美國單方面退出伊核全面協議，引發伊核危機，也是美國置自身信譽于不顧，與以色列兩度在與伊朗談判進程中悍然對伊動武，導致外交努力付諸東流。美國作為伊核危機的始作俑者，其所作所為違反國際法以及聯合國憲章宗旨原則，中方予以強烈譴責。



第三，要堅持公道正義，切實保障伊朗作為《不擴散核武器條約》締約國享有的和平利用核能權利。根據國際原子能機構報告及機構總幹事表態，沒有證據表明伊朗計劃製造核武器。全面協議的經驗證明，通過對伊朗實施全面、嚴格保障監督，完全能夠確保伊朗核項目和平屬性。



第四，安理會行動的出發點應是緩和緊張局勢、維護中東地區長治久安，不能有失公允，更不能成為制裁施壓、服務個別國家政治議程的工具。安理會應協助各方建立信任、彌合分歧，為重啟談判創造有利條件。有關國家應停止在安理會搞政治操弄。



傅聰表示，伊核問題的妥善解決事關國際防擴散體系權威性和有效性，對中東地區和平穩定至關重要。作為安理會常任理事國和伊核問題全面協議參與方，中方將繼續秉持客觀公正立場，同各方加強溝通協調，凝聚合力，主持公道，為恢復中東地區和平、推進伊核問題政治解決進程發揮建設性作用。