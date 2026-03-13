霍爾果斯鐵路口岸十年通行1.9萬列中歐班列

中評社香港3月13日電／中國鐵路烏魯木齊局集團有限公司霍爾果斯站統計顯示，自2016年3月首趟中歐班列經霍爾果斯鐵路口岸駛出以來，至今累計通行中歐班列超1.9萬列。



中歐班列西通道經新疆阿拉山口、霍爾果斯口岸出境，是中國通往中亞和歐洲鐵路運輸的重要通道之一。十年間，霍爾果斯口岸已成為全國中歐班列通行最繁忙的口岸之一。



經霍爾果斯鐵路口岸通行的中歐班列運輸貨物品類更從“有貨運”向“運好貨”轉變。物品由開行初期的日用百貨、紡織服裝，逐漸拓展至機電設備、新能源汽車、電子產品、農副產品等200餘種，班列運輸結構持續優化。



“中歐班列運輸時效快、成本低、穩定性強，是我們拓展歐洲市場的首選物流方式。”新疆中聯海通國際貨運代理有限公司業務經理張雲雨說，截至目前，該公司已代理班列2000餘列。



班列數量持續增長的背後，是口岸通關組織和作業效率的不斷提升。近年來，霍爾果斯持續深化口岸改革，創新推出“智慧鐵路口岸＋屬地快速通關”模式，整合海關、邊檢、鐵路等多方資源，車輛周轉效率提升20%以上。



與此同時，霍爾果斯口岸推行“7×24小時”通關服務，持續優化運輸組織流程，推動譯票審核等作業環節前置，並加強與哈薩克斯坦鐵路部門合作，協力解決跨境運輸銜接難點。



霍爾果斯站安全指揮中心生產調度員楊繼銘介紹，車站通過精準車流預報、作業環節無縫銜接等，保障日班計劃高質量兌現，確保班列在口岸高效順暢通行。



海關監管模式也同步升級。霍爾果斯海關監管三科副科長趙遠鳳表示，海關提供“7×24小時”通關服務，設立中歐班列服務專窗，並根據貨主需求制定個性化服務方案，建立“優先編組＋快速驗放”綠色通道，不斷提升班列運輸效率。



2025年，霍爾果斯中歐（中亞）班列開行量、過貨量均創歷史新高。在新疆19個對外開放口岸中，霍爾果斯口岸進出口貨運量連續8年居首位。



作為中國向西開放的重要鐵路口岸，霍爾果斯在中歐班列帶動下，口岸經濟、跨境電商、物流倉儲等相關產業加快集聚發展。這座邊陲小城，正隨著一列列穿梭往來的鋼鐵駝隊，不斷拓展對外開放新空間，成為共建“一帶一路”的生動註腳。



（來源：新華社）