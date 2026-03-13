霍爾木茲海峽“梗阻”如何讓美國披薩漲價？

中評社北京3月13日電／美國和以色列襲擊伊朗，導致霍爾木茲海峽“梗阻”，其影響早已遠超石油、天然氣斷供，而是危及全球物流、化工、製造、農業等眾多相關產業。這些影響是如何發生的？



新華社報導，在美國，披薩是最常見的一種食物。不少分析師說，中東局勢推動美國物價上漲。作為供應鏈最後一環的消費品，披薩的價格漲在哪裡？如何透過這一消費品，感受當前全球經濟所受衝擊？



哪些東西漲價了？



霍爾木茲海峽“梗阻”，要運的東西運不出去，直接影響很多產業的正常運營。就拿美國消費者買到的披薩為例，整個產業鏈的物流、耗材成本將直線上升。



“沒有卡車，美國就停滯不前！”美以襲擊伊朗後，美國猶他州卡車貨運公司老闆斯科特·傑弗里最揪心的事情就是看著柴油價格持續走高，企業成本佔比最高的運輸開支不斷攀升。



猶他州卡車運輸協會執行董事里克·克拉斯比說，該州80%的地區日常補給需要卡車運輸，涉及糧油、肉類、奶製品等。製作披薩不可或缺的原材料均在其列。



不僅製作披薩的材料運費增加，製作紙袋、紙巾的紙漿運輸成本也在上升。這些額外的成本最終都會體現在披薩單品的價格上。



根據傳統的價格傳導規律，油價上漲會擴散至液化天然氣和煤炭，然後是基礎化工品，比如乙烯、丙烯。這些基礎化工品還有一個普通人熟悉的名稱：塑料。在一家典型的美國披薩店裡，塑料餐盒、塑料袋、塑料餐具都面臨著來自遙遠中東地區的影響。



當前，跟塑料相關的各類期貨合約價格暴漲。全球化工巨頭巴斯夫宣佈全球上調塑料核心添加劑價格，最高漲幅達20%。



美國媒體分析預測，披薩店裡的免費一次性手套今後可能會成為店主一項不小的負擔。

