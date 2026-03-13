穆傑塔巴聲明釋放六大信號　預示三大走向

中評社北京3月13日電／伊朗新任最高領袖穆傑塔巴·哈梅內伊12日發表就任後首份公開聲明，在美以伊戰事持續的背景下對伊朗國內局勢和對外政策作出系統闡述。



新華社報導，專家認為，這份聲明釋放六大信號，明確宣示伊朗政權和政策延續，並將以更多手段強硬還擊美國和以色列，簡言之就是“伊朗沒有倒下，也不會屈服”，“美以圖謀落空”。這也預示著未來戰事、全球經濟和地區局勢的三大走向。



六大信號



多位專家指出，穆傑塔巴的首份聲明釋放六大信號，背後有對戰事、地區形勢和國內局勢等方面的戰略考量。



第一、證實個人安全與履職主政。當選後，穆傑塔巴的健康與安全問題引發諸多猜測。這次雖然沒有公開露面，但發表聲明即是他目前平安並履行職權的有力佐證，也是此次聲明釋放的最直接信號。



第二、強調政權穩定與制度延續。穆傑塔巴在講話中反覆提及伊朗“人民”力量和宗教制度的重要性，將自己置於前任最高領袖霍梅尼與哈梅內伊所建立的政治傳統中，在危機之中強調伊朗政權和制度的穩定性和延續性。



上海外國語大學中東研究所教授丁隆認為，在哈梅內伊遇難、國家處於衝突狀態的背景下，穆傑塔巴需要迅速建立政治權威。他在講話中大量引用宗教象徵、革命歷史及對前任領袖的高度評價，塑造繼承者形象，確保制度連續性。



第三、加強國內團結與戰事動員。聲明提到“互助互愛”“團結”“忽略分歧”，並要求民眾繼續有效參與各項事務。這既是戰爭動員，也是穩定國內社會的重要信號，旨在避免在戰事壓力下出現政治分裂或社會動蕩。



伊拉克提克里特大學教授朱馬·穆罕默德認為，在戰事衝擊、經濟壓力及領導層突變的背景下，伊朗社會面臨不確定性。穆傑塔巴在講話中強調團結，並提出對傷者免費治療、對受損財產進行補償等措施，以緩解民眾焦慮，維護社會穩定。

