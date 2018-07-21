新聞茶座：“十五五”開局之年往“好”開

中國記協13日在京舉辦“‘十五五’時期中國經濟高質量發展的內外環境與政策取向”主題新聞茶座（中評社 陳思遠攝） 中評社北京3月14日電（記者 陳思遠）“‘十五五’開局之年往哪開？就往那‘好’上開。”國務院參事室特約研究院姚景源13日在京參加中國記協舉辦的新聞茶座，拆解了“十五五”時期中國經濟高質量發展的內外環境與政策取向。他表示，“十五五”規劃的核心，就是要推動中國經濟高質量發展。



姚景源介紹，隨著社會主義市場經濟體制的建立和完善，五年規劃已從計劃經濟條件下單純指令性計劃逐步演變為市場經濟條件下的指導性規劃，主要職能是闡明國家戰略意圖、明確政府工作重點、引導規範經營主體行為。



高質量發展是全面建設社會主義現代化國家的首要任務。“蓋房子得蓋好房子，提供服務得提供好的服務，全社會各行各業、方方面面，乃至我們每一個人都圍繞著一個‘好’字去努力去奮鬥，匯聚到一起，這個就叫高質量發展。”他解釋道，“十五五”規劃通篇都是要解決一個“好”的問題，核心就是要推動中國經濟高質量發展。



如何讓“十五五”規劃這張宏偉的藍圖變為現實？姚景源認為，需要科學把握我國發展的內外部環境。與“十四五”時期相比，我國發展外部環境發生深刻複雜變化，世界變亂交織、地緣政治錯綜複雜，不確定、難預料因素增多。從國內看，經濟發展面臨老問題與新情況交織，發展不平衡不充分問題仍然突出，有效需求不足、新舊動能轉換任務艱巨、民生領域存在短板、重點領域風險隱患仍存，人口結構變化也帶來新的課題。



姚景源指出，面對錯綜複雜的內外環境，要以苦練內功來應對挑戰，把發展的戰略立足點放在做強國內大循環上。他表示，“十五五”時期必須堅持以經濟建設為中心，以高質量發展為主題，以改革創新為動力，以滿足人民日益增長的美好生活需要為目的。在此指引下，我國將實施更加積極有為的財政政策與穩健適度的貨幣政策，合理設定經濟增長預期目標與赤字率等。



最後，姚景源還就數字經濟、對外貿易、能源安全等回答了記者提問。