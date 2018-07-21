中國經濟發展如何應對中東戰事？姚景源答問

國務院參事室特約研究員姚景源回答記者提問（中評社 陳思遠攝） 中評社北京3月14日電（記者 陳思遠）當前中東戰火燃燒、國際環境變亂交織，正值我國“十五五”規劃開局之年，中國經濟如何行穩致遠、兩岸經貿合作如何拓展？國務院參事室特約研究員姚景源在回應記者提問時表示，中國將堅持改革開放、苦練內功，統籌發展與安全，以國內發展的確定性對衝外部環境的不確定性；同時持續深化兩岸經貿交流合作，以更緊密的兩岸融合發展，增進兩岸同胞共同福祉。



姚景源首先回顧指出，改革開放以來，中國經濟社會發展取得舉世矚目的成就，經濟總量突破140萬億元，對世界經濟增長貢獻率保持在30%左右。這一系列輝煌成就，首先得益於中國堅定不移推進改革開放，另一方面也得益於長期和平穩定的外部發展環境。“改革開放就有發展，改革開放就有繁榮。”他指出，改革開放是發展的關鍵一招，中國開放的大門只會越開越大。



面對當前變亂交織、地緣政治錯綜複雜的國際局勢，特別是中東地區衝突持續，對全球能源供應、石油天然氣價格等形成衝擊，外部風險挑戰明顯增多。姚景源表示，中國作為深度融入全球經濟體系的大國，不可避免會受到外部環境變化的影響，但中國始終秉持以國內確定性應對外部不確定性的冷靜思維，以強大國內經濟韌性與內需市場，有效對衝國際能源、貿易等領域波動影響。



在兩岸關係與經貿合作方面，姚景源結合自身訪台經歷表示，台灣在中華優秀傳統文化傳承與保留上令人印象深刻，兩岸同胞同根同源、血脈相連，文化與經濟有著天然的緊密聯繫。從經貿數據看，大陸對外貿易整體保持順差，但對台貿易呈現逆差，充分說明大陸廣闊市場對台灣經濟增長、產業發展和民生就業起到拉動作用。



他強調，“十五五”規劃中專章部署為兩岸經貿合作開辟更大空間，未來兩岸應以更緊密的經濟聯結，增進兩岸同胞共同福祉。