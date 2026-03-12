周文星：未來五年對台工作剛柔並濟系統推進

南京大學國際關係學院副教授、特聘研究員、博士生導師周文星（受訪者供圖） 中評社北京3月14日電（記者 陳思遠）南京大學國際關係學院副教授周文星近日接受中評社記者採訪，對“十五五”規劃綱要草案和政府工作報告中涉台內容進行解讀。他認為，今年政府工作報告與“十五五”規劃綱要銜接更緊密，對兩岸經濟融合、文化交流、青年基層互動等部署更具體、更具操作性。這既體現了對台工作從宏觀指引向精準落地的深化，也彰顯了以融合發展為路徑、以增進福祉為核心、以心靈契合為目標的戰略定力。



周文星，南京大學國際關係學院副教授、特聘研究員、博士生導師，南京大學華智全球治理研究院院長助理、研究員。主要研究台灣問題、中美關係、亞太國際關係。



“十五五”規劃綱要草案中專章談及涉台內容。從規劃中的內容來看，未來五年，大陸對台工作重點會聚焦在哪些方面？周文星認為，“十五五”規劃綱要草案專章清晰勾勒出未來五年祖國大陸對台工作，可以概括為以反“獨”遏外為底線、融合發展為路徑、增進認同為根本、造福同胞為主要目標，形成剛柔並濟、系統推進的工作格局，核心聚焦以下四大方面：



一是堅決反“獨”遏外，牢牢把握主導權。堅持一個中國原則和“九二共識”，深入貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，將“堅決打擊‘台獨’分裂勢力”作為核心底線，綜合運用政治、經濟、外交、軍事、法律等全方位手段，主動出擊、精準懲戒“台獨”頑固分子與分裂行徑，堅決反對外部勢力干涉台海事務，維護國家主權、安全與發展利益，牢牢掌控兩岸關係主導權與主動權。



二是深化經濟融合，打造“兩岸共同市場”。持續出台惠台政策，引導台胞台企融入新發展格局，支持台企扎根大陸、參與國家區域發展戰略與共建“一帶一路”倡議，加強兩岸產業合作。高質量建設福建兩岸融合發展示範區，推進平潭、昆山、東莞等重點合作平台與海峽兩岸產業合作區建設，打造“兩岸共同市場”，推動兩岸經濟深度綁定、互利共贏。



三是推進社會文化融合，厚植台胞認同根基。深化兩岸教育、醫療、社會保障、公共資源共享等領域合作，擴大人員往來，促進交流交往交融。共同傳承弘揚中華文化，通過文化交流、歷史溯源、非遺共護等方式，增進台灣同胞民族認同、文化認同與國家認同，破解台灣當局“去中國化”的企圖與迷障。



四是聚焦青年基層，落實同等待遇。重點加強兩岸青年、基層交流，為台灣青年來大陸追夢、築夢、圓夢創造更優條件，拓寬其發展空間。全面落實台灣同胞同等待遇政策，在學習、工作、生活、創業等各領域提供與大陸同胞同等的公共服務與發展機遇，切實增進台胞福祉，凝聚統一共識。

