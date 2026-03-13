中評社北京3月13日電／OpenClaw自發布以來，憑借其強大的自動化任務處理能力與開放式插件生態，在全球範圍內引發部署熱潮。國家網絡與信息安全信息通報中心監測數據顯示，目前全球活躍的OpenClaw互聯網資產已超20萬個，其中境內活躍的OpenClaw互聯網資產約2.3萬個，呈現爆發式增長態勢，主要集中在北京、上海、廣東、浙江、四川、江蘇等互聯網資源密集區域。大量暴露於互聯網的OpenClaw資產存在重大安全風險，極易成為網絡攻擊的重點目標。



一、OpenClaw主要安全風險



OpenClaw在架構設計、默認配置、漏洞管理、插件生態、行為管控等方面存在較大安全風險，一旦被攻擊者利用，可能導致服務器被控制、敏感數據洩露等嚴重安全問題。



1.架構設計缺陷多，層層皆可破。OpenClaw採用多層架構，但是每層均存在設計缺陷。IM集成網關層可被攻擊者偽造消息繞過身份認證，智能體層可被多輪對話修改AI智能體行為模式，執行層與操作系統直接交互存在被完全控制風險，產品生態層遭投毒的惡意技能插件可批量感染用戶設備。



2.默認配置風險高，公網暴露廣。OpenClaw默認綁定0.0.0.0:18789地址並允許所有外部IP地址訪問，遠程訪問無需賬號認證，API密鑰和聊天記錄等敏感信息明文存儲，公網暴露比例高達85%。



3.高危漏洞數量多，利用難度低。OpenClaw歷史披露漏洞多達258個，其中近期暴露的82個漏洞中，超危漏洞12個、高危漏洞21個、中危漏洞47個、低危漏洞2個，以命令和代碼注入、路徑遍歷和訪問控制漏洞類型為主，利用難度普遍較低。



4.供應鏈投毒比例高，生態不安全。針對ClawHub的3016個技能插件分析發現，336個插件包含惡意代碼，占比高達10.8%。17.7%的ClawHub技能插件會獲取不可信第三方內容，成為間接引入安全隱患的載體。2.9%的ClawHub技能插件會在運行時從外部端點動態獲取執行內容，攻擊者可遠程修改AI智能體執行邏輯。



5.智能體行為不可控，管控難度大。OpenClaw智能體在執行指令過程中易發生權限失控現象，導致越權執行任務並無視用戶指令，可能會出現删除用戶數據、盜取用戶信息、接管用戶終端設備等情況，造成重大經濟損失。

