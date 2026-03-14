朱松嶺：大陸對台工作進一步強調通心

朱松嶺（中評社資料圖） 中評社北京3月14日電（記者 海涵）北京聯合大學政治學研究所所長、台灣研究院教授朱松嶺日前接受中評社記者採訪時指出，兩會相關涉台部署的政策導向十分清晰。未來一段時間，大陸涉台工作總體路徑就是“反獨更硬、促融更實、統一更進”。他特別指出，新時代對台工作正在進一步轉向政治、文化、社會、民生一體推進，大陸對台工作進一步強調“通心”。



大陸“反獨更硬、促融更實、統一更進”



“十五五”規劃綱要以專章部署兩岸關係與祖國統一工作，與今年政府工作報告、“兩高”報告涉台表述形成系統呼應。朱松嶺認為，這傳遞了十分明確的信號，即涉台工作已被納入“十五五”時期國家總體戰略全盤謀劃。綱要專章即第六十章部署“推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一大業”，並明確堅持一個中國原則和“九二共識”，堅決打擊“台獨”分裂勢力，反對外部勢力干涉，牢牢把握兩岸關係主導權主動權。這表明，對台工作已從傳統的對台政策上升為服務民族復興全局的國家意志與中長期戰略布局。



“兩會相關涉台部署的政策導向十分清晰。”朱松嶺分析，未來一段時間，大陸涉台工作總體路徑就是“反獨更硬、促融更實、統一更進”。政府工作報告和“十五五”規劃綱要都強調推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一大業，深化兩岸交流合作和融合發展，落實台灣同胞享受同等待遇。與此同時，最高法報告提出貫徹《反分裂國家法》、嚴懲“台獨”頑固分子，最高檢報告提出依法辦理涉港澳台案件並加強對台司法互助窗口建設，說明政治、發展、法治三條線正在形成系統聯動。



朱松嶺指出，這一部署的定位，就是把新時代對台工作更緊密地嵌入中國式現代化進程之中，使其既服務發展大局，又服務安全大局，更服務統一大業。其核心意義，在於把祖國統一進一步推進為可持續實施的國家治理工程，形成“戰略統籌—法治震懾—融合發展”相互支撐的新格局，為未來五年塑造統一大勢提供更強的制度牽引。

