授權發布　《十五五規劃綱要》（全文）

十四屆全國人大四次會議3月12日表決通過了關於國民經濟和社會發展第十五個五年規劃綱要的決議，決定批准這個規劃綱要。（中評社 海涵攝） 綱要共分為18篇62章。其中第十七篇為“堅持和完善『一國兩制』 推進祖國統一”，綱要指出，堅定不移維護和促進香港、澳門長期繁榮穩定，堅定不移推進祖國統一大業，攜手共創民族復興偉業。 中評社香港3月13日電／《新華社》3月13日授權發布《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十五個五年規劃綱要》。十四屆全國人大四次會議3月12日表決通過了關於國民經濟和社會發展第十五個五年規劃綱要的決議，決定批准這個規劃綱要。



綱要共分為18篇62章。其中第十七篇為“堅持和完善『一國兩制』 推進祖國統一”，綱要指出，堅定不移維護和促進香港、澳門長期繁榮穩定，堅定不移推進祖國統一大業，攜手共創民族復興偉業。



以下是綱要內容：



中華人民共和國國民經濟和社會發展第十五個五年規劃綱要



目錄



第一篇 奮力開創中國式現代化建設新局面



第一章 發展環境



第二章 指導方針



第三章 主要目標



第二篇 建設現代化產業體系 鞏固壯大實體經濟根基



第四章 優化提升傳統產業



第五章 培育壯大新興產業和未來產業



第六章 促進服務業優質高效發展



第七章 構建現代化基礎設施體系



第三篇 加快高水平科技自立自強 引領發展新質生產力



第八章 加強原始創新和關鍵核心技術攻關



第九章 提高體系化創新能力



第十章 強化企業科技創新主體地位



第十一章 一體推進教育科技人才發展



第四篇 深入推進數字中國建設 提升數智化發展水平



第十二章 強化算力算法數據高效供給



第十三章 全方位推進數智技術賦能



第十四章 營造健康有序的發展生態



第五篇 建設強大國內市場 加快構建新發展格局



第十五章 大力提振消費



第十六章 擴大有效投資



第十七章 縱深推進全國統一大市場建設



第六篇 加快構建高水平社會主義市場經濟體制 增強高質量發展動力



第十八章 充分激發各類經營主體活力



第十九章 加快完善要素市場化配置體制機制



第二十章 健全宏觀經濟治理體系



第七篇 擴大高水平對外開放 開創合作共贏新局面



第二十一章 積極擴大自主開放



第二十二章 提升貿易投資合作質量和水平



第二十三章 高質量共建“一帶一路”



第二十四章 推動構建人類命運共同體



第八篇 加快農業農村現代化 扎實推進鄉村全面振興



第二十五章 提升農業綜合生產能力和質量效益



第二十六章 推進宜居宜業和美鄉村建設



第二十七章 提高強農惠農富農政策效能



第九篇 優化區域經濟佈局 促進區域協調發展



第二十八章 增強區域發展協調性



第二十九章 促進區域聯動發展



第三十章 優化國土空間發展格局



第三十一章 深入推進以人為本的新型城鎮化



第三十二章 加強海洋開發利用保護



第十篇 激發全民族文化創新創造活力 繁榮發展社會主義文化



第三十三章 弘揚和踐行社會主義核心價值觀



第三十四章 大力繁榮文化事業



第三十五章 加快發展文化產業



第三十六章 提升中華文明傳播力影響力



第十一篇 完善人口發展戰略 促進人口高質量發展



第三十七章 建設生育友好型社會



第三十八章 辦好人民滿意的教育



第三十九章 加快建設健康中國



第四十章 積極應對人口老齡化



第十二篇 加大保障和改善民生力度 扎實推進全體人民共同富裕



第四十一章 促進高質量充分就業



第四十二章 完善收入分配制度



第四十三章 健全社會保障體系



第四十四章 推動房地產高質量發展



第四十五章 穩步推進基本公共服務均等化



第四十六章 保障各類群體發展權益



第十三篇 加快經濟社會發展全面綠色轉型 建設美麗中國



第四十七章 積極穩妥推進和實現碳達峰



第四十八章 持續改善環境質量



第四十九章 提升生態系統多樣性穩定性持續性



第五十章 加快形成綠色生產生活方式



第十四篇 推進國家安全體系和能力現代化 建設更高水平平安中國



第五十一章 加強國家安全體系和能力建設



第五十二章 保障國家經濟安全



第五十三章 提高公共安全治理水平



第五十四章 完善社會治理體系



第十五篇 如期實現建軍一百年奮鬥目標 高質量推進國防和軍隊現代化



第五十五章 著力提高國防和軍隊現代化質量效益



第五十六章 鞏固提高一體化國家戰略體系和能力



第十六篇 發展全過程人民民主 完善中國特色社會主義法治體系



第五十七章 發展社會主義民主



第五十八章 推進全面依法治國



第十七篇 堅持和完善“一國兩制” 推進祖國統一



第五十九章 促進香港、澳門長期繁榮穩定



第六十章 推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一大業



第十八篇 加強規劃實施保障



第六十一章 堅持和加強黨中央集中統一領導



第六十二章 健全規劃實施全週期推進機制

