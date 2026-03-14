中評深度：張建析十五五綱要港澳機遇

全國港澳研究會理事、上海國際問題研究院滬港澳合作研究中心主任張建（中評社資料圖） 中評社北京3月14日電（記者 盧哲）十四屆全國人大四次會議3月12日表決通過了關於國民經濟和社會發展第十五個五年規劃綱要的決議，決定批准這個規劃綱要。全國港澳研究會理事、上海國際問題研究院滬港澳合作研究中心主任張建就此接受中評社記者專訪，解析綱要涉港澳內容。



張建表示，“十五五”規劃港澳內容是中央對港澳政策的戰略意圖體現、發展政策趨向，也是中央根據國際形勢、國家形勢和港澳形勢進行的戰略設計，有利於港澳在複雜的國際形勢變化中通過深度融入國家發展大局、緊密服務國家發展大局過程中把握機遇、創造機遇，為港澳“一國兩制”的實踐、港澳的創新發展提供指引。



張建認為，“十五五”規劃提出要提升港澳依法治理效能，包括中央依法治理港澳的效能、特區政府依法治理的效能兩大範疇，其中特區政府層面，又包括完善行政主導、堅持依法治理、注重治理效能效率等幾個方面。實際上是對中央治理港澳和港澳“高度自治”提出的新要求。張建就堅持和完善行政主導進行了深入解析，強調行政長官和特別行政區政府是治理香港、治理澳門的第一責任人。



另外，張建還就北部都會區的發展前景、香港構建大宗商品交易生態圈和高增值供應鏈服務中心等方面進行了深入解析。



以下是專訪全文：



中評社記者：您認為“十五五”規劃綱要涉港澳的內容有何亮點？您最關注的領域是什麼？為什麼？



張建：自“十二五”規劃設立港澳專章以來，五年規劃中的港澳內容一直受到各方面關注。“十五五”規劃（2026-2030）是以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興、強國建設的關鍵時期，是香港“由治及興”的關鍵時期。“十五五”規劃港澳內容是中央對港澳政策的戰略意圖體現、發展政策趨向，也是中央根據國際形勢、國家形勢和港澳形勢進行的戰略設計，有利於港澳在複雜的國際形勢變化中通過深度融入國家發展大局、緊密服務國家發展大局過程中把握機遇、創造機遇，為港澳“一國兩制”的實踐、港澳的創新發展提供指引。