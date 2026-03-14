王毅：讚賞荷蘭新政府重視對華關係的積極信號

中評社北京3月14日電／中共中央政治局委員、外交部長王毅13日應約同荷蘭外交大臣貝倫德森通電話。



王毅祝賀貝倫德森履新，表示中荷互為重要合作伙伴，兩國秉持開放務實精神推進互利合作符合雙方共同利益，也有利於中歐關係健康發展和全球產供鏈安全穩定。中方讚賞荷蘭新政府重視對華關係的積極信號。中國對外政策保持連貫性和穩定性，我們願同荷方，加強交往溝通，增進瞭解信任，不斷深化兩國開放務實的全面合作伙伴關係。



王毅介紹了剛剛閉幕的全國兩會情況，表示中國將不斷擴大自主開放和制度型開放，為包括荷蘭在內的世界各國帶來更多機遇。中荷經貿合作優勢互補、互利共贏，希望荷新政府展現新氣象、新作為，堅持獨立自主，支持兩國企業正常開展經貿往來。希望荷方推動歐盟機構客觀理性認識中國，堅持中歐伙伴定位與開放合作。



貝倫德森表示，荷蘭新政府高度讚賞中國快速發展成就，視對華關係為最重要的雙邊關係之一，願同中方保持高層交往，用好兩國外交部政治磋商、經貿混委會等機制，密切各層級對話交流，深化氣候變化、水資源管理等領域務實合作，共同捍衛多邊主義，推動荷中開放務實的全面合作伙伴關係不斷邁上新台階。荷方願為歐中關係健康穩定發展發揮建設性作用。



雙方還就烏克蘭危機等問題交換了意見。