中央軍委辦公廳通知：要聚力備戰打仗

中評社北京3月14日電／中央軍委辦公廳日前發出通知，要求解放軍和武警部隊認真傳達學習十四屆全國人大四次會議精神，認真學習貫徹習近平主席在解放軍和武警部隊代表團全體會議上的重要講話精神。



新華社報導，通知指出，剛剛閉幕的十四屆全國人大四次會議，是在“十五五”開局起步之際召開的一次重要會議。要認真抓好大會精神學習貫徹，把學好習主席重要講話精神突出出來，充分認清過去一年和“十四五”時期黨、國家和軍隊建設取得的重大成就，中國式現代化邁出新的堅實步伐，這些成就來之不易，根本在於以習近平同志為核心的黨中央領航掌舵，在於習近平新時代中國特色社會主義思想科學指引，深刻領悟“兩個確立”的決定性意義，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，貫徹軍委主席負責制。充分認清“十五五”時期主要目標和重大任務，把握今年經濟社會發展的總體要求、預期目標、政策取向和重點任務，進一步堅定必勝信心、保持昂揚鬥志。充分認清黨和人民對軍隊的期望重托，接續打好實現建軍一百年奮鬥目標攻堅戰，高質量推進國防和軍隊現代化。



通知強調，要把學習大會精神特別是習主席重要講話精神，納入團級以上黨委理論學習中心組學習、幹部理論培訓、部隊思想政治教育和院校政治理論教學，及時把思想和行動統一到黨中央、習主席決策部署上來。要強化政治引領，堅持不懈用習近平新時代中國特色社會主義思想凝心鑄魂，深入持久扎實學習習近平強軍思想，持續深化政治整訓、正風反腐，堅定捍衛人民軍隊政治本色，以政治建軍高質量保證現代化建設高質量。要聚力備戰打仗，堅持以戰領訓、以訓促戰，抓好軍隊建設“十五五”規劃編制執行，堅定靈活開展軍事鬥爭，加強實戰化軍事訓練，加快體系作戰能力集成。要堅持真抓實幹，樹立和踐行正確政績觀，加大軍事治理工作力度，著力加強幹部和人才隊伍建設，做好抓基層打基礎工作，提升軍隊建設發展整體質效。要持續嚴管嚴治，堅持越往後越嚴、越往上越嚴，壓緊壓實管黨治黨政治責任，把全面從嚴要求貫到底落到位，領導幹部必須一身正氣樹標桿、作表率，帶領部隊把擔負的各項任務完成好，奮力開創國防和軍隊現代化新局面。