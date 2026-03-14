伊朗舉行大型集會　多名高官現身

中評社北京3月14日電／伊朗多地民眾13日舉行聲援巴勒斯坦集會活動。包括伊朗總統在內的多名伊朗高級官員參加了在首都德黑蘭舉行的集會。



新華社報導，在德黑蘭，人們冒雨遊行，前往市中心德黑蘭革命廣場。他們高喊反對美國和以色列的口號，揮舞伊朗國旗，並舉著伊朗已故最高領袖阿里·哈梅內伊及其繼任者穆傑塔巴·哈梅內伊的照片。



就在集會正式開始前幾分鐘，在德黑蘭集會現場，新華社記者目擊了集會行進路線附近區域遭空襲的過程。當地媒體後來確認有兩人在空襲中喪生。以色列國防軍稍早前發表聲明說，以軍開始對德黑蘭基礎設施進行新一輪“大規模打擊”。



多名伊朗高級官員參加了在德黑蘭舉行的集會，包括伊朗總統佩澤希齊揚、伊朗最高國家安全委員會秘書拉里賈尼、伊朗司法總監埃傑伊以及伊朗外交部長阿拉格齊、德黑蘭市長扎卡尼等。



拉里賈尼在現場對媒體說，以色列對伊朗發動襲擊是“出於恐懼和絕望”。他還表示，美國總統特朗普沒有意識到，對伊朗人施壓越多，伊朗人的決心就越堅定。



阿拉格齊表示，儘管美國和以色列今天發動“殘酷”的襲擊，但伊朗各地仍有數百萬人參加集會，這表明伊朗人民堅定不移地支持國家，支持巴勒斯坦事業。



伊朗自1979年開始每年定期舉辦集會活動，表達對巴勒斯坦人民的支持。