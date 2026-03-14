美法官駁回檢方對美聯儲的傳票

中評社北京3月14日電／美國哥倫比亞特區聯邦地區法院13日公佈的一份法律文件顯示，該法院法官已在11日駁回聯邦檢察官對聯邦儲備委員會發出的兩份傳票，認為這些傳票只是為了向美聯儲主席鮑威爾施壓，並無正當理由。



新華社報導，法院首席法官詹姆斯·博斯伯格在裁決文件中表示，美國總統特朗普或其下屬至少曾在100份聲明中攻擊鮑威爾並就降息向他施壓。



聯邦檢察官近期向美聯儲發出兩張傳票，索要美聯儲大樓最近翻修的記錄和鮑威爾在國會聽證時的相關記錄。美聯儲隨後向位於首都華盛頓的哥倫比亞特區聯邦地區法院提出動議，要求駁回這兩張傳票。



博斯伯格表示，法庭調查發現，聯邦檢察官發出上述傳票沒有正當目的，因而同意美聯儲駁回這些傳票的動議。



博斯伯格說，大量證據顯示，這些傳票的主要目的是為了騷擾或施壓鮑威爾，迫使他對總統讓步或辭職，為“聽話”的美聯儲新主席人選讓路。同時，特朗普政府沒有提供鮑威爾的任何犯罪證據，而他“只是令總統不悅”。



哥倫比亞特區聯邦檢察官珍尼娜·皮羅在13日下午舉行的新聞發佈會上對法官裁決表示不滿，稱司法部將就此上訴。



司法部1月9日向美聯儲送達傳票，鮑威爾當月11日發表視頻聲明，稱聯邦政府對他提出刑事指控威脅是企圖借此破壞美聯儲在設定利率方面的“獨立性”。



鮑威爾的美聯儲主席任期將於5月到期。特朗普已正式提名凱文·沃什擔任下任主席。國會共和黨籍參議員湯姆·蒂利斯說，在鮑威爾遭調查等問題得到解決前，自己會反對確認包括美聯儲主席在內的任何美聯儲相關提名。