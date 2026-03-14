美國要搶奪伊朗石油出口樞紐哈爾克島嗎？

哈爾克島 中評社北京3月14日電／美國總統特朗普13日傍晚在社交媒體上發文稱，美軍猛烈轟炸了伊朗石油出口樞紐哈爾克島，但沒有選擇摧毀島上石油基礎設施。如果伊朗或其他國家以任何方式干擾霍爾木茲海峽的船舶自由安全通行，“我將立即重新考慮這一決定”。哈爾克島為何成為打擊目標？它有多重要？美軍打擊為何避開島上石油基礎設施？接下來美軍是否會登陸奪島？



哈爾克島為何重要



新華社報導，哈爾克島位於波斯灣西北部，距離伊朗海岸大約25公里，長約6公里、寬約3公里，是伊朗最大原油出口基地，伊朗90%的原油都從這裡出口，因為伊朗大部分海岸線水深不足，無法停靠大型油輪。



有一些媒體報導稱，通過哈爾克島出口的石油是伊朗主要的財政來源。西班牙《機密報》網站甚至援引美國白宮和國務院前伊朗制裁問題專家理查德·奈菲尤的話說：“（伊朗）經濟沒有它就會崩潰。”



英國《金融時報》日前一篇報導寫道：“自20世紀60年代由美國石油公司建成以來，哈爾克島一直是伊朗主要的原油出口碼頭……這座小島的重要性怎麼強調都不為過。”



哈爾克島上有碼頭、輸油管道、儲油設施等。《金融時報》報導稱，島上設施暴露度極高：南部集中分佈著數十個儲油罐，長長的碼頭延伸至深水區，兩側停靠著超級油輪。海底管道將該碼頭與伊朗幾大油田連通。



有一些人將哈爾克島形容為“波斯灣的孤島遺珠”。卡塔爾半島電視台一篇文章說，“島上天然的淡水泉和優越的地理位置使其成為重要的海上十字路口”，不過戰略航運價值也使其成為“征服者夢寐以求的戰利品”，“幾個世紀以來，該島的名字在當地方言和歐洲地圖上不斷演變”。



由於其戰略重要性，哈爾克島戒備森嚴，設有軍事設施。伊朗伊斯蘭議會議長卡利巴夫12日通過社交媒體警告，如果美國和以色列攻擊伊朗在波斯灣的任何島嶼，伊朗將“放棄所有克制”。

