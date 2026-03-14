與鄭麗文不合？陳玉珍駁斥傳聞：無稽之談！

中評社台北3月14日電／中國國民黨金門縣黨部今日上午假葡京餐廳舉行“幸福加馬新春團拜暨任務型工作委員會成立授證活動”，由主委陳玉珍親自主持頒證，藍營副主席季麟連也代表黨中央跨海到場為拚年底選戰加油打氣，場面熱絡。針對日前有媒體報導黨主席鄭麗文與陳玉珍不合之傳聞，陳玉珍闢謠說，她倆“情同姐妹”，駁斥不合之說實屬無稽之談！



中時新聞網報導，陳玉珍表示，鄭麗文主席在擔任“立委”時跟她一起是擔任黨團正、副書記長，兩人的個性都是果決剛毅，在工作上不僅是好夥伴，私下更是情同姐妹、感情非常好，不理解為何會有這種謠言，她們一起革命奮鬥的情感，是不會被有心人士見縫插針所影響的，不合之說實屬無稽之談，相信鄭主席聽到這樣的謠言也會一笑置之。



對於“國民黨金門縣黨部金沙鎮聯絡處”土地問題，在官司纏訟7年多後，因未繳交7萬多元的裁判費直接讓該筆土地還給“國家”，陳玉珍對此表示，這件官司在鄭麗文上任黨主席之前就已經打過了，一審敗訴、黨中央判斷再打下去也不會贏，而且黨也已經編列預算要“拆屋還地”予政府，這是早跟中央討論過做好決定的事情。



對於年底選戰腳步進逼，陳玉珍表示，黨中央對各縣市長的提名作業已經按律定流程完成，她也將代表藍營參選金門縣長；接下來在縣黨部的工作方面，4月份開始將與各地有意願參選鄉鎮長、縣議員的同志來徵詢討論有關黨提名的議題；她也強調，此次大選對國民黨至關重要，期盼各位忠貞的同志發揮自己在地方的影響力，一起為黨贏得更大的勝利，各階層的選舉結果也都能馬到成功！