蘇巧慧強調在地耕耘被酸：狠起來連爸爸都罵

中評社台北3月14日電／2026新北市長選舉，民進黨將派出蘇巧慧對決國民黨的李四川。針對蘇巧慧日前自詡為“新北唯一 10 年來在地耕耘的參選人”，試圖以此來區隔對手、拉抬自身選情，國民黨前發言人鄧凱勛直言，此舉是純粹的政治自嗨，更暴露嚴重的雙重標準，根本踐踏“海納百川”的新北精神。



中時新聞網報導，針對蘇巧慧近日自詡為“新北唯一10年來在地耕耘的參選人”，試圖以此來區隔對手、拉抬自身選情。鄧凱勛在臉書指出，只要稍微回顧一下新北的市政發展史，就會發現這種說法不僅是純粹的政治自嗨，更暴露出嚴重的雙重標準，根本就是在踐踏“海納百川”的新北精神。



鄧凱勛進一步指出，論在地服務的資歷，李四川的實績讓“十年唯一”的說法不攻自破。李四川早在2007年就擔任當時台北縣的工務局長，戴著工程帽為新北的基礎建設打拚、流汗；而蘇巧慧直到2015年才開始投入“立委”選舉。論在新北的實體服務與奉獻，李四川遠比蘇巧慧更早、也更久，顯見蘇的說法，不僅與事實不符，更凸顯了格局的侷限。



另外，鄧凱勛表示，新北向來是所有人“共存共榮”、“海納百川”的偉大城市，蘇巧慧刻意標榜自己的“在地十年”來排他，難道忘了當年其父親蘇貞昌也是從屏東來到台北縣參選的嗎？如今蘇巧慧為了權位，用狹隘的標準來選舉檢驗，不僅違背了新北的共榮精神，更是狠起來連自己爸爸都罵，暗諷當年跨區參選的父親沒有在地經營，這種為了攻擊對手，連自家歷史都打臉的邏輯，實在令人費解。



鄧凱勛強調，李四川剛被正式提名，各種針對李四川攻擊與潑髒水就已經迫不及待地展開，這種“剛提名就急著抹黑”的操作，恰恰只證明綠營真的急到不行；鄧強調，選民的眼睛是雪亮的，新北市民需要的是能做事、肯做事的市長，而不是只會搭配側翼打政治口水的政治人物。