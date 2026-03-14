在霍爾木茲海峽護航？美方有心無力

中評社北京3月14日電／美國總統特朗普13日回答媒體有關美國海軍何時開始護送油輪通過霍爾木茲海峽的提問時稱：“很快就會發生，非常快”。相關表態再次引發輿論關注。



新華社報導，自美國和以色列對伊朗發動軍事打擊以來，霍爾木茲海峽航運幾乎完全中斷。美國此前多次表示，已準備好在必要時在霍爾木茲海峽開展護航，但遲遲沒有行動。分析人士認為，美方實施護航行動面臨安全風險高、資源消耗大等制約因素。推動衝突降級緩和，才是恢復航道暢通的最優路徑。



“能源咽喉”被扼



霍爾木茲海峽連接波斯灣和阿曼灣，是多個中東主要產油國原油出口的必經之路，通過該海峽運輸的原油約佔全球石油運輸總量的五分之一。



美以2月28日對伊朗發動軍事打擊的當天，伊朗就宣佈禁止任何船隻通過霍爾木茲海峽。隨著戰事升級，這一能源咽喉航運風險激增，大量船隻停航或繞道。



英國勞埃德船舶信息社13日表示，3月以來，僅77艘船通過霍爾木茲海峽，而去年3月1日至11日通過該海峽的船隻數量為1229艘。另據統計，衝突爆發以來，至少有18艘油輪等商船在波斯灣海域遭襲。



霍爾木茲海峽航運中斷直接影響石油運輸，衝擊全球能源與資本市場。國際能源署12日在最新月度石油市場報告中表示，受中東局勢持續緊張影響，全球石油市場正面臨史上最嚴重的供應梗阻。若航運無法盡快恢復，全球原油供應缺口將進一步擴大。



伊朗新任最高領袖穆傑塔巴·哈梅內伊12日發表就任後首份公開聲明，表示伊朗將繼續使用封鎖霍爾木茲海峽這一手段。這進一步加劇了外界對該關鍵能源通道可能長期受阻的擔憂。

