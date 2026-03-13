王英津：反“獨”進常態化精準執行階段

中國人民大學兩岸關係研究中心主任、國發院研究員王英津接受中評社記者專訪（中評社資料圖） 中評社北京3月16日電（記者 林艷）“十五五”規劃綱要全文3月13日正式公佈，中國人民大學兩岸關係研究中心主任、國發院研究員王英津接受中評社記者專訪，就綱要涉台專章內容意涵及有關表述變化進行詳細解讀。王英津指出，綱要是新時代新征程對台工作的頂層設計和戰略部署。其中，大陸在反“獨”促統的進程中更加主動從容、穩中求進，從“反對”“遏制”到“打擊台獨”，本質是從被動防禦轉向主動塑造，反“獨”鬥爭進入常態化精準執行階段。



規劃綱要為兩岸關係走向提供頂層設計和制度支撐



王英津表示，“十五五”規劃綱要以“推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一大業”為專章定位、定向，將對台工作納入強國建設、民族復興的全局戰略，是新時代新征程對台工作的頂層設計和戰略部署。



從規劃綱要的內容看，其釋放出以下信號：一是對台大政方針保持連續性。規劃綱要重申堅持一個中國原則和“九二共識”，深入貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，體現了大陸對台方針政策的連續性，明確了在未來五年對台工作的基本方向。二是推進兩岸融合發展的路徑日趨多元化和系統化。規劃綱要聚焦兩岸經濟合作與交流交融，提出打造兩岸共同市場、高質量建設福建兩岸融合發展示範區，推進平潭、昆山、東莞等合作平台建設，完善台胞同等待遇政策體系，體現從“單點惠台”向“系統融合”的升級。三是強調底線不可逾越。規劃綱要體現了維護台海和平穩定的底線思維，表達了堅決打擊“台獨”分裂勢力、反對外部勢力干涉的決心。



那麼，涉台專章內容對未來五年兩岸關係走向有怎樣的戰略引領意義？王英津認為，規劃綱要是中央對未來五年兩岸關係發展提供的戰略設計。其核心邏輯是，以高質量發展和融合發展壯大統一的實力和民意基礎，以堅定立場與有效舉措維護國家主權與領土完整，最終服務於國家統一和民族復興的實現。首先，規劃綱要將兩岸融合發展與國家現代化建設協同部署，通過產業合作、公共資源共享、文化認同培育等具體舉措，為未來五年兩岸關係發展提供可沿循的路徑。其次，規劃綱要統籌發展與統一的互動，以發展促統一。隨著中國式現代化的向前推進，大陸在產業體系、超大規模市場、科技創新等方面的優勢持續顯現，將為台胞台企提供更多的發展機遇；落實同等待遇與深化兩岸社會文化交流，增進台灣同胞的獲得感與認同感，持續夯實統一的民意基礎。



總體來看，規劃綱要集中展現了新國際國內情勢下大陸對台工作的戰略框架和基本方向。具體而言，那就是：堅持以總體方略為統領，以維護台海和平穩定為要務，以牢牢把握兩岸關係主導權主動權為關鍵，確保對台工作始終服務於民族復興全局，確保國家統一進程不可逆轉。

