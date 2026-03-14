韓國指朝鮮向東部海域發射十多枚彈道導彈

中評社北京3月14日電／韓聯社3月14日報導，韓國聯合參謀本部（聯參）14日表示，軍方當天下午1時20分許發現朝鮮從順安一帶向東部海域發射10多枚型號不明的彈道導彈。



報導說，這是朝鮮時隔47天再次發射彈道導彈，也是今年以來第三次發射彈道導彈。韓聯參表示，軍方已加強對朝監視和戒備，並與美日有關部門緊密共用朝鮮射彈情報，保持高度戒備態勢。韓美情報部門正在分析朝鮮導彈導彈的具體參數、飛行距離等數據。



朝鮮一次性發射十多枚彈道導彈實屬罕見。分析認為，此舉可能意在進行武力示威。朝鮮在美國總統特朗普展現了同朝鮮國務委員會委員長金正恩進行對話的意願後發射彈道導彈，更引發外界關注。



特朗普13日（當地時間）在白宮接見到訪的韓國國務總理金民錫並表示，他與金正恩保持良好關係，想知道金正恩是否願意和美國、他進行對話。據悉，特朗普去年1月第二次當選總統返回白宮後仍多次表明同朝鮮展開對話的意願。但此次在特朗普向朝鮮釋放對話信號不到一天，朝鮮以武力示威回應。



另據分析，朝鮮的舉動或意在抗議韓美從本月9日至19日進行代號為“自由護盾”（FS）的聯合軍事演習。演習期間，韓美將野外機動訓練（FTX）次數下降至去年的一半水準，但是朝鮮仍抗議稱，這是“侵朝演習”。