國台辦：賴清德之流膽敢鋌而走險必將自取滅亡

中評社北京3月14日電／國務院台辦發言人陳斌華14日就賴清德當天在台灣地區領導人直選30年相關研討會上拋出“台獨”謬論答記者問表示，賴清德的講話是又一篇費盡心機拼湊包裝的“台獨自白”，再次猖狂挑戰一個中國原則，充分暴露其“台獨”本性冥頑不化、禍心昭然若揭。



陳斌華指出，賴清德以所謂“直選民主”為台灣根本不存在的“國家地位”尋找依據，編造“中國對台灣的威脅”，鼓噪“捍衛主權”，製造“民主對抗威權”虛假敘事，煽動兩岸對立對抗，完全扭曲台灣歷史、悖離基本事實，目的就是要蠱惑民眾、混淆視聽，煽動“抗中保台”，圖謀“以武謀獨”“以武拒統”，實質是破壞台海和平穩定，把台灣推向戰爭。



他表示，海峽兩岸同屬一個中國，台灣是中國的一部分，歷史經緯清晰、法理事實清楚。雖然兩岸尚未完全統一，但中國的主權和領土完整從未分割。台灣從來不是一個國家，也不可能成為一個國家，根本不存在所謂“主權”。不管台灣地區以什麼方式選舉、選了什麼人，都改變不了台灣是中國一部分的地位，都割裂不了兩岸牢不可破的歷史和法理聯結，都打破不了台灣前途只能由包括台灣同胞在內的全體中國人民共同決定的鐵律。制度不同，不是統一的障礙，更不是分裂的借口。我們決不允許任何人、任何勢力打著民主的幌子遂行“台獨”分裂圖謀。賴清德之流莫要打錯算盤，膽敢鋌而走險，必將自取滅亡！



陳斌華表示，無論賴清德說什麼、做什麼，都改變不了兩岸關係發展的基本格局，更阻擋不了祖國終將統一、也必將統一的歷史大勢。希望廣大台灣同胞認清賴清德及“台獨”分裂勢力的野心私欲，秉持民族大義，站在歷史正確一邊，同我們攜手反對“台獨”分裂行徑，堅定維護台海和平穩定，守護中華民族共同家園。