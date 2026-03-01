劉宗夏：越怕美國，他越吃定你

美國偷襲了伊朗，還威脅不可以還手得太用力， 中評社香港3月15日電（作者 劉宗夏）中東的美以伊戰事，也讓人對於在特朗普領導下的美國有更清晰的認識！對於美國的敵人而言，當你越怕美國，你越會被他吃定，除非你選擇投降羞辱的活著，對他沒有一點威脅，只要他還把你當成敵人，他就會盡量用各種手段來削弱你，殲滅你。



從美國對付伊朗的策略就可以看得出來，他可以偷襲你，斬首你的領導人，但是他居然還會威脅你：不可以還手得太用力，不然我就會全力打你，你承受不住的！你如果信他的鬼話，就中了他的詭計，因為那只是迷惑你的策略，你不敢用力打他，他最終還是會把你給捶死。



他就是要恐嚇你，讓你被他嚇到，綁手綁腳的跟他打，被他限制住，但是他想怎麼對付你，就怎麼對付你，他是自由的，如果你被他的恐嚇，嚇到了！面對強大的對手，還不敢放開來打，最終的結局可想而知，不如一開始就選擇投降，想要有尊嚴的活著，只能勇敢地戰鬥。



我們也看到美國的另外一個陽謀，就是利用許多國家極度依賴美式武器，綁架他們，逼他們必須跟美國配合，多數依賴美式武器的國家不得不就範，有的已經陷入太深，只能被美國牽著鼻子走，這也是台灣的一個教訓跟借鏡。



在台灣，民進黨常常攻擊他的政敵及其支持者，說他們疑美、仇視美國，但事實的真相是什麼？在台灣許多人的心中有個疑問，為什麼美國要刻意製造兩岸衝突的氛圍？美國過去不是希望兩岸中國人和平解決問題嗎？但是現在好像刻意引導往反方向走。



台灣很依賴美式武器，也因為如此，加上民進黨的策略就是依附美國，台灣變成美國戰略部署的一個棋子，美國希望打造台灣成為豪豬、刺蝟島，美國也不斷灌輸台灣人觀念，要跟中國大陸死戰到底，準備城鎮跟巷戰。



美國就把台灣定位為他的一個附屬島嶼，來對抗大陸，問題是兩岸和平並不是戰力問題，而是政治問題，兩岸中國人為何要互相仇視？現在已經不是過去的國共內戰期間，過去同胞自相殘殺的歷史悲劇太慘痛！兩岸中國人要和解，而不是對抗。

