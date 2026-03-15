【
大
中
小
】 【
打 印
】
伊朗打擊美軍戰機基地 沙特攔截6枚彈道導彈
http://www.CRNTT.com
2026-03-15 08:43:34
中評社香港3月15日電／伊朗伊斯蘭革命衛隊14日深夜發起“真實承諾－4”行動第51波攻勢，發射液體和固體燃料導彈，打擊位於沙特阿拉伯海爾季市的美軍戰鬥機裝備基地。
據伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台報導，伊朗伊斯蘭革命衛隊說，美軍從位於海爾季的蘇丹王子空軍基地對伊朗發起空襲。該基地是美軍F-35型和F-16型戰鬥機的裝備基地，也是美軍加油機和預警機的主要基地。
新華社報導，沙特國防部當晚在社交媒體上說，向海爾季市發射的6枚彈道導彈被攔截並摧毀。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
馬克龍：法國不想被捲入伊朗戰爭
(2026-03-15 08:33:46)
伊朗發起第50波攻勢 籲鄰國驅逐美軍
(2026-03-15 08:16:48)
何時結束戰事？美以不同調
(2026-03-15 08:16:05)
伊朗打擊美軍戰機基地 沙特攔截6枚彈道導彈
(2026-03-15 07:54:34)
美以伊戰事進入第十五天，最新動態
(2026-03-15 07:52:52)
伊朗對美以發動48波攻擊
(2026-03-15 07:51:44)
英媒評估伊朗戰爭五個可能發展態勢
(2026-03-14 08:56:52)
土耳其稱北約在其領空擊落伊朗導彈
(2026-03-14 08:49:40)
伊朗軍方宣布打擊美國多處基地
(2026-03-14 08:40:31)
美財長暗示對伊作戰“不計成本”
(2026-03-14 08:36:51)