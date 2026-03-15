伊朗打擊美軍戰機基地　沙特攔截6枚彈道導彈

中評社香港3月15日電／伊朗伊斯蘭革命衛隊14日深夜發起“真實承諾－4”行動第51波攻勢，發射液體和固體燃料導彈，打擊位於沙特阿拉伯海爾季市的美軍戰鬥機裝備基地。



據伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台報導，伊朗伊斯蘭革命衛隊說，美軍從位於海爾季的蘇丹王子空軍基地對伊朗發起空襲。該基地是美軍F-35型和F-16型戰鬥機的裝備基地，也是美軍加油機和預警機的主要基地。



新華社報導，沙特國防部當晚在社交媒體上說，向海爾季市發射的6枚彈道導彈被攔截並摧毀。