特朗普據報已經拒絕與伊朗啟動停火談判

特朗普（資料圖片） 中評社香港3月15日電／據路透社14日獨家報導，美國總統特朗普已經拒絕一些中東國家所提與伊朗啟動停火談判的建議。



報導說，戰事爆發前就在美伊之間斡旋的阿曼、埃及均嘗試重開聯絡渠道，但未有進展。



一名不願公開姓名的白宮高級官員告訴路透社記者：“他（特朗普）現在對此不感興趣，我們將繼續執行任務。也許某一天會談，但現在不會。”這

名官員稱，美方目前重點是繼續戰爭，以進一步削弱伊朗軍事能力。



報導說，一些美國官員和特朗普的顧問對於這場戰事有兩種意見：一種主張盡快結束，避免油價飆升讓共和黨在中期選舉中付出沉重代價；另一種則主張保持攻勢，摧毀伊朗導彈計劃，並確保其不會擁有核武器。



新華社報導，美國和以色列2月28日對伊朗發起大規模軍事行動，時任伊朗最高領袖哈梅內伊和多名伊朗軍政高官在空襲中喪生，伊朗對以色列以及美國在中東地區的軍事基地等目標發起反擊。



特朗普本月1日接受媒體採訪時聲稱，伊朗新領導層希望與他對話，他也同意與伊朗方面對話。但3日一早，他在社交媒體發文稱，伊朗方面想談判，“太遲了”。13日深夜，特朗普又在社交媒體發文稱，伊朗想要達成協議，“但我不接受！”



路透社報導指出，特朗普常常在對外政策上突然變卦，因此不排除他嘗試重啟外交談判的可能性。