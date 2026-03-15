莫斯科遭遇大規模無人機襲擊　俄方擊落65架

中評社香港3月15日電／俄羅斯首都莫斯科市長索比亞寧14日在社交媒體發布的消息顯示，俄防空部隊當天已擊落65架飛往莫斯科的烏克蘭無人機。



據俄羅斯塔斯社報導，這是今年莫斯科遭遇的最大規模無人機襲擊之一。



索比亞寧從當天午後開始在社交媒體陸續發布擊落烏克蘭無人機的消息，接近當晚24時，總計65架。



新華社報導，俄羅斯國防部14日晚發布通報說，從當天11時至21時，俄防空部隊在俄多地上空攔截並擊落280架烏克蘭無人機，其中47架飛往莫斯科。



烏克蘭武裝部隊總參謀部當天發布的戰報未提及此事。