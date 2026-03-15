WTT重慶冠軍賽爆冷！王楚欽孫穎莎無緣四強

中評社香港3月15日電／14日，世界乒乓球職業大聯盟（WTT）重慶冠軍賽爆出開賽以來的最大冷門，男、女單頭號種子王楚欽、孫穎莎雙雙遭淘汰，無緣四強。



當晚進行的男單四分之一決賽中，王楚欽以2:4負於日本選手鬆島輝空。首局，王楚欽以11:8拿下。此後三局，鬆島輝空以11:9、11:9、11:8占得先機。第五局，王楚欽在以1:7落後的情況下，以11:8逆轉取勝。第六局，鬆島輝空以11:9獲勝。



賽後，鬆島輝空表示，自己與王楚欽交手多次，對他的打法很熟悉。“為了準備這場比賽，我付出了很多努力，我知道王楚欽非常頑強，即便我領先也有可能被他翻盤，所以自己也在努力堅持。”



談到取勝原因，鬆島輝空說：“一是在相持時表現得非常頑強，二是在發球和接發球方面做了很多研究。”



新華社報導，當天下午進行的女單四分之一決賽中，孫穎莎以2:4不敵隊友蒯曼。首局，孫穎莎以11:6輕取對手。第二局，蒯曼以11:7扳回一城。第三局，4:8落後的孫穎莎追至9平，雙方纏鬥至14平後，蒯曼以16:14拿下。第四局，蒯曼以11:7拿下。第五局，孫穎莎以11:9勝出，將大比分追至2:3。第六局，蒯曼以11:2獲得最後勝利。



賽後，當被問及贏球關鍵時，蒯曼說：“可能是心態，包括在場上的意志品質。”她表示，自己本場比賽心態總體平穩，“不像之前那樣一直會有波動”。



其他比賽，19歲的溫瑞博以4:2戰勝德國名將邱黨，同樣爆出不小的冷門，此前他還戰勝了二號種子、瑞典選手莫雷高德。溫瑞博也是國乒唯一一名進入四強的男選手，半決賽他將對陣日本選手張本智和。



女單方面，王藝迪以4:3險勝韓國選手申裕斌進入四強，她將與蒯曼爭奪一個決賽名額。陳熠、石洵瑤分別被大藤沙月和張本美和淘汰，兩位日本選手進入半決賽。