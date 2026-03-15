朝鮮遠程炮兵火力打擊訓練　金正恩現場觀摩

中評社香港3月15日電／據朝中社15日報導，朝鮮人民軍西部地區遠程炮兵部隊14日進行火力打擊訓練，12門600毫米超精密多管火箭炮和兩個炮兵連參訓。朝鮮勞動黨總書記、國務委員長金正恩現場觀摩訓練活動。



報導稱，火箭炮彈準確擊中364.4公里外的朝鮮東部海域島嶼目標。



新華社援引報導，金正恩表示，最強大的攻擊能力便是可靠的防衛力量，朝鮮將以強大軍事力量爭取持久和平。