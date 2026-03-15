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瑞士拒絕兩架涉伊朗戰事美國軍機飛越領空
http://www.CRNTT.com   2026-03-15 13:02:05
　　中評社香港3月15日電／據瑞士聯邦政府網站消息，瑞士聯邦委員會14日拒絕了涉伊朗戰事的兩架美國軍機飛越領空的申請。

　　消息說，瑞士聯邦委員會當天就多項美國軍機飛越領空的申請作出決定。根據關於中立的法律，瑞士聯邦委員會拒絕了美國兩架偵察機15日飛越領空的申請。

　　新華社報導，瑞方決定，在未來的飛越領空申請中，與衝突明顯無關的將予批准。如果超出正常飛行範圍且無法確定其目的，申請將被拒絕。涉及人道主義和醫療目的的申請應予批准。

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