賴稱國民黨比日殖民還差？ 陳以信：美化殘暴

中評社台北3月15日電／賴清德14日出席一個研討會宣稱“國民黨對待台灣人民比日本殖民還差”。對此，前“立委”陳以信批評，賴清德這番話刻意美化日本殖民的殘暴本質，更是不符合真實情形的歷史謬論。



據《中時新聞網》報導，陳以信14日在臉書表示，日本軍事鎮壓相當殘暴，1895年攻打台灣時的乙未戰爭，幾個月間殺死數萬台灣人，當時台灣人口不到三百萬，超過百分之一的人口被殘忍殺害。後來日軍在全台各地鎮壓暴亂，成千上萬的台灣人因此被殺，他的曾祖父也是在1915年噍吧哖事件後死於非命。



“整部殖民史充斥台灣人民血淚，”難道賴完全不知道？ 他指出，至於國民黨來台後的成績單，更不是賴一句話所可以抹煞。從光復台灣、保護台灣、建設台灣到民主台灣，那個重要階段沒有國民黨的貢獻？



陳以信續指，經濟上從一開始的土地改革、公地放領、三七五減租耕者有其田，後來的十大建設、設置加工出口區、打造“Made in Taiwan”，創建新竹科學園區成為ICT製造王國，到後來扶助“護國神山”台積電與全球最大晶片產業，哪樣不是國民黨政府的功勞？



他說，國民黨帶領台灣走過風雨飄搖，創造和平繁榮穩定的兩岸關係，若不是國民黨從威權走向民主，民進黨會有執政機會嗎？反倒是民進黨一執政，兩岸關係走到谷底，台灣海峽戰雲密佈，變成外國所說全球最危險地方。