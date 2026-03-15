研究：老人某些變化可能與癡呆症風險相關

資料圖片 中評社香港3月15日電／瑞典卡羅琳醫學院等機構的一項新研究成果顯示，老年人出現的焦慮、抑鬱、易怒等變化可能與癡呆症風險相關，這有助於盡早識別風險並干預。



卡羅琳醫學院日前發佈新聞公報說，焦慮、抑鬱、易怒、冷漠、激越等統稱為“神經精神症狀”。該機構與意大利佩魯賈大學的研究人員合作分析了1234名65歲及以上老年人的情況，識別出4種較為清晰的模式，分別為“無症狀或症狀極少”“抑鬱-冷漠-焦慮型”“抑鬱-焦慮型”以及“妄想-激越-易怒型”。這些症狀模式在癡呆症患者和尚未確診癡呆症的研究對象中均有表現，但在癡呆症患者中表現更為明顯。



新華社報導，研究人員表示，在癡呆症患者的疾病發展過程中，神經精神症狀可能在較早階段就已出現，這一發現為更早識別高風險人群提供了線索。在上述研究對象里尚未確診癡呆症的人群中，已有42%的人出現某種程度的神經精神症狀。不過研究人員也強調，目前的分析只發現相關性，尚不能確定因果關係。



這項研究還發現，上述神經精神症狀與一些可干預的健康因素存在關聯，如血脂、血糖、體重等。下一步，研究團隊將跟蹤上述人群的症狀發展情況，分析相關健康因素的作用。



相關論文發表於美國學術期刊《阿爾茨海默病與癡呆症》。