【
大
中
小
】 【
打 印
】
伊朗發起新一波攻勢 打擊美軍基地
http://www.CRNTT.com
2026-03-15 14:16:57
中評社香港3月15日電／伊朗塔斯尼姆通訊社15日援引伊朗伊斯蘭革命衛隊聲明報導，伊朗伊斯蘭革命衛隊已發起“真實承諾－4”行動第53波攻勢，使用高超音速導彈和無人機攻擊了位於阿聯酋的美軍宰夫拉空軍基地。
新華社援引報導說，對美國和以色列的持續強力打擊將繼續擴大。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
瑞士拒絕兩架涉伊朗戰事美國軍機飛越領空
(2026-03-15 13:02:05)
英媒：美高官呼籲美國從對伊朗戰事中設法抽身
(2026-03-15 11:35:51)
美軍在霍爾木茲海峽護航？特朗普表態
(2026-03-15 09:57:51)
伊朗外長：若石油和能源設施遭襲 必將報復
(2026-03-15 09:56:58)
伊朗外長：新任最高領袖身體狀況沒任何問題
(2026-03-15 09:19:37)
特朗普據報已經拒絕與伊朗啟動停火談判
(2026-03-15 09:18:19)
伊朗：霍爾木茲海峽實際開放 僅對敵人關閉
(2026-03-15 09:00:16)
伊朗打擊美軍戰機基地 沙特攔截6枚彈道導彈
(2026-03-15 08:43:34)
馬克龍：法國不想被捲入伊朗戰爭
(2026-03-15 08:33:46)
伊朗發起第50波攻勢 籲鄰國驅逐美軍
(2026-03-15 08:16:48)