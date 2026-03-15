伊朗發起新一波攻勢　打擊美軍基地

中評社香港3月15日電／伊朗塔斯尼姆通訊社15日援引伊朗伊斯蘭革命衛隊聲明報導，伊朗伊斯蘭革命衛隊已發起“真實承諾－4”行動第53波攻勢，使用高超音速導彈和無人機攻擊了位於阿聯酋的美軍宰夫拉空軍基地。



新華社援引報導說，對美國和以色列的持續強力打擊將繼續擴大。