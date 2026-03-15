賴清德稱國民黨比日本殖民還差　被數據狠打臉

中評社台北3月15日電／賴清德昨日出席活動致詞時，指“國民黨來台灣之後，對待台灣人民比日本殖民時期還差”，引發議論。國民黨青年部前主任、台北市議員參選人陳冠安痛批，沒有事實根據的論點、史觀，就是在瞎扯。



中時新聞網報導，陳冠安今在臉書指出，提出論點，要有事實基礎支撐，這應該是任何史觀的根本，沒有事實根據的論點、史觀，難聽一點，就是在瞎扯；陳強調，民主化前的國民黨治理與日本殖民時期，差不多都是50年時光，誰的治理成績好，經濟數據會說話。



陳冠安進一步指出，以OECD委託出版的全球經濟史統計為基礎來對比這兩個政府對台灣經濟發展的貢獻，因為有時間和匯率因素，該研究以“國際元”為標準，對全球各經濟體進行長時期的經濟數據爬梳，1895年時，台灣數據缺漏，但1870年時人均GDP為550國際元，1912年時則為722元，推測日本剛殖民台灣時，人均GDP在600國際元左右，歷經50年殖民統治，1945年時台灣人均GDP因戰亂僅達742元，巔峰則在1942年的1502元，若以巔峰期來對比，50年內大致成長2.5倍。在東亞、東南亞各國裡，台灣經濟水平處於中段，甚至還低於菲律賓、馬來西亞。



反觀國民黨時期，陳冠安說人均GDP則從1950年的924元，一路高速成長到1996年的13796元，成長近15倍，以OECD研究為基礎，扣除掉未個別統計的微型國家或地區，在有個別統計數據的136個世界主要經濟體中，1950年時有93國或地區的人均GDP超過台灣，到1996年，不只海放日本時期贏過台灣的菲馬兩國，即使有統計的經濟體增加至151個，然而也僅剩24國或地區的人均GDP超過台灣，且這24國在1950年時人均GDP皆高於台灣。



陳冠安直言，在相等的年份裡，以台灣自身的人均GDP來說，國民黨經濟治理成果是日本殖民的6倍。日本人統治，台灣在世界經濟是後段班，還輸給菲律賓、馬來西亞；國民黨治理，台灣經濟超車近70個國家，擠進世界前段班，陳因此也痛批賴“每談台灣史必出包”。